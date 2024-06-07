Datça Belediyesi Halk Lokantası

BirGün EGE

Datça Belediyesi ilk Halk Lokantası’nı bugün açıyor. Lokanta İskele Mahallesi’nde bulunan Köy Garajı bölgesinde hizmet verecek.

Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Datça Belediyesi olarak, ilk Halk Lokantamızı Köy Garajı Bölgesi’nde açmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu lokanta, ekonomik ve sağlıklı yemekleri herkese ulaştırma misyonumuzun bir parçası. Hijyenik mutfaklarımızda, deneyimli aşçılarımız dört çeşit menü hazırlayacak, seçmeli yemek ve self servis hizmeti sunulacak. Halk Lokantamız, ulaşımı kolay, herkese açık bir noktada konumlanarak emekli, öğrenci, memur ve işçi gibi toplumumuzun tüm bireylerine kolay erişim sağlayacak. Datça Belediyesi olarak, daha adil ve sağlıklı bir toplum için çalışıyor, Datça’nın her köşesinde yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Halk Lokantamız, bu vizyonun canlı bir kanıtıdır. Datça’da herkes için daha iyi bir yaşam mümkün” denildi.