Datça Belediyesi sahillerini istiyor

Berkay SAĞOL

Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılmasına karşı Datça Belediyesi’nden bir adım geldi. Datça Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle aldığı kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sahillerin tahsisini talep edecek.

Meclis’e sunulan öneride, “Datça İlçemiz sınırları içinde bulunan İskele Mahallesi Kargı Koyu, Ilıca ve Kumluk mevkii, Emecik Mahallesi Karaincir mevkii, Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Ovabükü, Hayıtbükü, Kızılbük sahil kesimleri ile Yaka ve Cumalı mahalleleri Palamutbükü mevki sahil kesimlerinin... Datça İlçesi sınırları içinde bulunan diğer tüm sahil/ kıyı alanları ile birlikte... Kıyı Kanunu doğrultusunda halkın serbestçe kullanımına açmak ve günübirlik yararlananların duş, soyunma kabini WC gibi gereksinimlerini karşılayacak geçici yapıların hizmete sunulması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, Belediye Başkanlığımıza tahsis talebinin Meclis’te görüşülmesi” ifadelerine yer verildi.

Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, özellikle sahillerin kullanılması hakkında uzun süredir mücadele ettiklerini söyledi.

Başkan Kurt, “Kıyıları kullanım konusunda tespitleri eğer belediyelere bırakmazlar ise birçok alanda sorunlar devam edecek. Biz tekrar söylüyoruz, kendilerine de söyledik, kıyıların kullanımı belediyelere geçmediği sürece bu sorun bitmeyecek. Kıyıları belediyelere bırakmazlar ise neyi neye göre işgaldir, ecrimisil cezalandırmadır, ne yazık ki bu süreç bitmeyecek. Bize göre çıkış yolu kıyıların kullanımının belediyelere bırakılması. Belediyelere bırakmazlarsa bugün yaşadığımız birçok sorunu yaşayacağız” dedi.

Sahillerin kullanımıyla ilgili dört işletmeye dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı olduğunu belirten Başkan Kurt, şunları söyledi: “Yürütmeyi durdurma kararları olduğu sürece biz bu yapılarla ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz; yapsak suç işlemiş olacağız. Bodrum Belediyesi bu konuyla ilgili imar mevzuatının bazı bölümlerinde Gecekondu Kanunu ve Kıyı Kanunu’na göre düşünüp Gecekondu Kanunu’na göre yıkalım demiş, yıkmışlar. Şimdi hepsi yargılanıyor.”

30 YILLIK TAHSİS TALEBİ

CHP Grup Sözcüsü Tugay Eser öneriye ek bir madde önerisinde bulunduklarını, bu öneri çerçevesinde kıyıların ilgili yönetmelik gereğince Datça Belediyesi'ne 30 yılı aşmamak kaydıyla tahsisinin yapılmasını istediklerini, önerinin bu ek maddeyle birlikte oylanmasını önerdi. Başkan bu ek madde önerisine katıldığını, önerinin bu ek maddeyle birlikte oylanacağını söyledi. Eser, sahillerdeki uygulamaların tahsis yapıldıktan sonra uygulamanın nasıl olacağını halk toplantıları yapılarak ortak akılla belirlenmesi gerektiğini de söyledi.

Datça Kent Konseyi Başkanı Aytekin Erdoğan ise şunları söyledi: “Datça kıyılarının ait olduğu yere Datça Belediyesi’ne tahsis edilme çabasını takdirle karşılıyoruz. Bu konuda destekçisiyiz. Kıyılar söz konusu olduğunda şezlong konulacak mı sorularının sorulmasını ve soruların kanıksanmasını endişe verici buluyoruz. Kıyılar herkesin eşit kullanımına açık olmalı.”