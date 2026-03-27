Datça'da mobbing vakaları tartışılacak

BirGün EGE

Datça Kent Konseyi Emeğin Gücü Çalışma Grubu, yarın saat 14.00’te Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “İş yerinde mobbing ve mücadele yolları” başlıklı bir panel düzenleyecek. Prof. Dr. Recep Kapar ve Avukat Cem Gök konuşmacı olarak yer alacağı panelde mobbing mağdurları da konuşacak.

Mobbing mağdurlarının deneyimlerini aktaracağı bir açık mikrofonun olacağı panel son yıllarda giderek artan mobbing vakalarının ve hukuki hakların tartışılmasına imkan sunacak. Özellikle sağlık ve kamu sektöründe yoğunlaşan, çalışma hayatında her geçen gün artan mobbing çalışanların ruh sağlığını ciddi oranda etkileyen önemli bir sorun.