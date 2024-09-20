Datça ‘‘İkinci Bisiklet Festivali’’ 4 gün sürecek

BirGün EGE

Muğla’nın Datça ilçesinde 26-29 Eylül arasında gerçekleşecek 2. Bisiklet Festivali’nde teknelerle koylar, bisikletlerle de koy gezilerinin yanı sıra kültür ve tarihi zenginlikler de tanıtılacak.

Festival Komitesi’nin açıklamasında “Festivalde 52 koyun tamamını gösteremesek de, Datça ve doğasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Datça’nın güzelliklerini, Knidos’un binlerce yıllık kültürünü, tarihi zenginliklerini bisiklet aracılığıyla tanıtmak, son gün tekne turuyla hem dinlenip hem de daha çok koyda yüzme fırsatı yaratmak istiyoruz. Geleneksel bir hal alan Datça Bisiklet Festivali’ne siz değerli dost ve pedaldaşlarımızı bekliyoruz. Parkurlara uygun bisiklet, kişisel kondisyon ve tecrübenizin olup olmadığına dikkat etmenizi önemle rica ediyoruz. Festivalde ana kamp alanımız yine denize sıfır olacak. 26 Eylül saat 11.00 itibariyle konaklamaya başlayabileceğiz. Öncesinde Datça’nın güzelliklerini, Knidos’un binlerce yıllık kültürünü, tarihi zenginliklerini bisiklet aracılığıyla tanıtmak, son gün tekne turu ile hem dinlenip hem de daha çok koyda yüzme fırsatı yaratmak istiyoruz” denildi.