Datça ve Ula’ya yeni yatırımlar

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Datça ve Ula’da gerçekleştirdiği 360 milyon TL’lik yatırımlar sürüyor. Genel Sekreter Tayfun Yılmaz yatırımları yerinde inceledi. Datça’da yapımı süren 300 milyon TL’lik, 52 kilometrelik yol çalışmaları ile gündüz bakımevi, kısa mola merkezi ve mezarlıklardaki çalışmalar değerlendirildi.

Ula ilçesinde ise Akçapınar, Şirinköy, Gökova ve Ataköy mahallelerinde 58 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, saha ekipleriyle değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca Sarayyanı Mahallesi’nde başlatılan 5 Milyon TL’lik taş duvar, durak cebi ve kaldırım çalışmaları da incelendi.

İnceleme programının son durağında, Azmak Nehri’nin korunması amacıyla gerçekleştirilen 240 metre uzunluğunda inşa edilen çevreyle uyumlu ahşap kompozit korkuluk imalatı yerinde değerlendirildi.

Sahada incelemelerde bulunan Yılmaz, “Ula ve Datça’da, yansımaları yerinde inceledik. İlk durağımız Datça'ydı. Datça’da planladığımız 52 kilometrelik yol altyapı çalışmasının büyük kısmını turizm sezonu öncesinde, tamamını ise ekim ayında bitireceğiz. Bir sonraki durağımız Ula'ydı. Akyaka’da Azmak Nehri’ni koruma altına aldığımız çalışmayı; Ula’nın Ataköy, Şirinköy, Akçapınar ve Sarayyanı mahallelerinde gerçekleştirilen yol altyapı çalışmalarını yerinde denetledik. Sadece Ula’da 16.5 km yolu tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça ve Ula’daki çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, Muğla’nın tüm ilçelerinde ihtiyaçlara yönelik, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Başkan Aras, Muğla’nın 13 ilçesinde hiçbir ayrım gözetmeden, bütüncül bir anlayışla hizmet ürettiklerini ifade etti.

Datça Belediyesi’nin yaptığı açıklamada da, Datça için omuz omuza çalışıldığının vurgusu yapıldı. “Büyükşehir, küçükşehir yok; bütünşehir var” denilen açıklamada, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Tayfun Yılmaz ve beraberindeki teknik heyeti Datça’mızda ağırladık. Belediye Başkanımız Aytaç Kurt, Belediye Başkan Yardımcılarımız Mutlu Gündoğan, Ali Acar ve Belediye Meclisi üyelerimiz ile makamda gerçekleştirilen görüşmenin ardından, ilçemizin çehresini değiştirecek yatırımları yerinde incelemek üzere sahaya çıktık. Datça Belediyesi tarafından tahsis edilen arsada, Muğla Büyükşehir Belediyemizce inşa edilecek kreş projesini inceledik. Genel Sekreterimiz Tayfun Yılmaz, kreş inşaatı ihalesinin 5 Ocak’ta yapılacağının müjdesini verdi. Yol asfaltlama ve altyapı çalışmalarını yerinde denetleyerek; ilçemizin konforunu artıracak adımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Planlanan projelerimizle, ortak akıl ve dayanışma içerisinde Datça’mız için daha iyisini yapmaya kararlıyız” denildi.