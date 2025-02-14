Datça’da Badem Çiçeği Festivali heyecanı

BirGün EGE

İlk olarak 2018’de yapılmaya başlanan Badem Çiçeği Festivali bu yıl yine kapılarını açtı. Datça Yarımadası genelinde gerçekleştirilecek festivalde, yarın akşam saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda Moğollar sahne alacak. Festival süresince, sadece turistik değil, sektörel olarak da üreticilerin değerlendirileceği çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Festival programında badem çiçekleri ve doğa turları, yerel ürünler ve Datça mutfağı, konserler, yerel müzikler ve halk oyunları, söyleşiler, imza günleri, sergiler yer alıyor. Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, badem çiçeklerinin açmasının aşkın gücünden kaynaklandığını vurguladı.

Başkan Kurt, “Bu bir niyettir; buluşma heyecanı, paylaşma mutluluğu, kardeşçe sarılmanın huzuru, topraktan fışkıran yaşama neşeyle gülümsemenin özlemidir. Çağrımız sanadır, toprağa ve geleceğedir,” dedi. Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali’ne herkes davetlidir” dedi.