Datça’da çevre şenliği: Ekolojik Belgesel Günleri

BirGün EGE

Documentarist'in Culture Civic Kentler Arası Ağ Geliştirme Programı desteğiyle gerçekleştirdiği Gezici Ekolojik Belgesel Günleri bu kez Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV) işbirliği ile 11-13 Ekim arasında Datça'ya uğruyor. Datça Belediyesi, Datça Kent Konseyi, Datça Kent Konseyi Su Grubu ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Datça Hayvanları Severler Derneği, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Otuz Bar gibi kurum ve inisiyatiflerin katılımı ile gerçekleşecek etkinlikte toplam 10 film gösterilecek.

Ekolojik Belgesel Günleri, 11 Eylül Cuma akşamı yönetmenlerin katılımıyla "Vakti Gelince", "küser dedi babam çam ağaçları" ve "Küçük Buluntular" adlı kısa belgesellerin gösterimiyle açılacak. Aynı gün gece seansında, plastik kirliliğini konu alan "Kirli Konular" ve "Plastik Geri Dönüşüm Yalanı" (The Plastic Recycling Myth) adlı belgeseller gösterilecek. 12 Ekim Cumartesi akşamı, Fransız yapımı "Dünyanın Susuzluğu" (La Soif Du Monde) adlı belgeselin gösterimini, Kent Konseyi Su Çalışma Grubu tarafından yapılacak olan 'Datça'da İklim değişikliği Odağında Kuraklıkla Mücadele Projesi'nin sunumu izleyecek. Ardından son seansta "Yüzmek Yasaktır" ve "Seyfe" adlı belgesellerin gösterimi yapılacak.

Etkinliğin son günü 13 Ekim Pazar programında ise, yapımcının katılımıyla "Taşkafa" belgeseli gösterimi ve ardından Datça Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile Datça Hayvanları Sevenler Derneği gönüllüsü Ayşegül Çelik Şahin’in söyleşisi yer alıyor. Program "Yalnız Efe" filminin gösterimiyle son bulacak.