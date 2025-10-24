Datça’da Filistin’e destek mitingi

BirGün EGE

Datça Demokrasi Platformu, ‘Nehirden Denize Uzanan Özgür Bir Filistin’e destek vermek için… Gazze’de onurlu bir barışın inşası için, Datçalıları, Muğlalıları, herkesi, her kesimi, yarın Saat 14.00’da Demokrasi Evinden Cumhuriyet Meydanı’na “Filistin’e Özgürlük Yürüyüşü”ne çağırıyor. Özgür Filistin Mitingi için yarın saat 15.00’da Muğlalılar, Datçalılar, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak.

Miting Tertip Komitesi Sözcüsü Mahmut Balpetek, yarın düzenlenecek mitingle ilgili şunları söyledi: “Her alanda emperyalizme karşı duranlarla birlikte, dayanışma içinde olacağız. Filistin’in özgürlüğü, bizim de özgürlüğümüzdür. Yapılan ateşkes önemli bir adımdır. Ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını hepimiz biliyoruz. Kaldı ki, ortada bir ateşkesin olduğu bile doğru değil. Sözde ateşkesin olduğu günlerde bile hâlâ vurulan toplum merkezleri, okullar var. Ölümler devam ediyor. Halk enkaz altında yaşamaya devam ediyor”

Filistin’in özgürleşmesinin, daha demokratik bir Orta Doğu’nun yolunu açacağına da değinen Balpetek, bu vahşete seyirci kalanlar, İsrail’e destek verenler, üç kuruşluk menfaatleri uğruna ses çıkartmayanların karşısında duracak tek gücün ezilenlerin birliği, omuz omuza verilen mücadele olacağının altını çizdi ve herkesi Filistin’le dayanışmaya çağırdı.