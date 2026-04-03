Datça’da ‘Hastanealtı’ için özelleştirme tepkisi

BirGün EGE

Mimarlar Odası Datça Temsilciliği, İskele Mahallesi’nde bulunan ve kamuoyunda “eski hastane” olarak bilinen, bugün ise toplum sağlığı merkezi olarak kullanılan arazinin özelleştirilmesine karşı basın açıklaması yaptı.

Temsilcilik, özelleştirme girişiminin yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda kentin kültürel ve manevi belleğine zarar verecek bir adım olacağını ifade etti. Açıklamada, kamu yararı ilkesinin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada İskele Mahallesi’nin plan bütününe bakıldığında, özellikle çevre yolu ile kıyı hattı arasında kalan merkez bölgede kamusal kullanım alanlarının sınırlı olduğuna dikkat çekildi. Okul, yeşil alan ve otopark gibi donatı alanlarının yetersizliği vurgulanırken, planlanan özelleştirme sonucunda ortaya çıkacak yapılaşmanın kıyıya erişimi zorlaştıracağı ve denizle kent arasında yeni bir bariyer oluşturacağı uyarısı yapıldı. Açıklamada, alanın özelleştirilmesi yerine mevcut sağlık işlevinin korunması ya da park, rekreasyon, kültürel ve sosyal alanlar gibi alternatif kamusal kullanımlarla değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Temsilcilik, alanın özelleştirme kapsamından çıkarılmasını talep etti. Mimarlar Odası Datça Temsilciliği, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.