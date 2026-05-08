Datça’da imar planı çalışmaları tamamlandı

BirGün/EGE

Datça Belediyesi ilçe sınırları içinde yer alan Yaka Merkez, Mesudiye’ye bağlı Mezgit, Damarası ve Döşeme mevkilerinde yürüttüğü imar planı çalışmalarını tamamlayarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderdi.

Söz konusu planlama alanlarını kapsayan imar durum başvurularının 29 Nisan 2026 saat 17.30 itibarıyla geçici olarak değerlendirmeye alınmayacağı da duyuruldu.

Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında yapılan açıklamada, imar planlarının yalnızca yapılaşma için değil; halkın ihtiyacı olan yeşil alanlar, parklar, otopark alanları, sağlık tesisi alanları gibi kullanım alanlarını, yıl, su, kanalizasyon gibi alt ve üstyapı alanlarını belirleyerek daha yaşanabilir yerleşimler oluşturmak için yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Son aşamasına gelinmiş olan bu bölgelerimizde planın uygulanabilirliği açısından bu tarih öncesinde gelen ancak planda kamusal alanlara isabet eden parsellere ilişkin başvurular da değerlendirilmeyecektir. Bu parseller için kamusal alana isabet ettiğinden dolayı imar hakkını kaybettiği gibi bir düşünce kesinlikle oluşmamalıdır. Planların bakanlık tarafından onayı sonrası yapılacak imar uygulaması ile hakları uygulamaya göre diğer parseller gibi verilecektir” denildi.

Öte yandan süreçle ilgili olarak Bakanlıktan gelecek görüş doğrultusunda işlemin tesis edileceği ve uygulamaya yön verileceği de ifade edildi.