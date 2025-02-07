Datçalılar özelleştirme ile satışa karşı birleşti

BirGün EGE

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Muğla’nın Datça, Adana’nın Karataş, Yozgat’ın merkez, Karaman’ın merkez, Aydın’ın Didim ile Kuşadası ve İzmir’in Güzelbahçe ilçelerinde birer taşınmazın satışı yapılacak.

Datça İskele Mahallesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nın yanındaki 761,92 metrekare yüzölçümlü taşınmaz da satışa çıkarıldı. Datçalılar taşınmazın satışına tepkili. 12 Şubat’ta yapılacak satışa itiraz eden Datçalılar, Datça Kaymakamlığı’na 265 itiraz dilekçesi verdi.

İskele Mahallesi Muhtarı Meriç Bora, “Burası Sümer Holding A.Ş’ye ait 761,92 metrekarelik bir arsa ve mevcut imar planına göre ticaret alanı. Bitişik nizamda, en fazla 3 kat yapılaşma izni var. Taşınmaz, özelleştirme kapsamında. Burada önemli bir konu var: Bu alan nasıl değerlendirmeli? Ticari bir yapı mı yapılmalı, yoksa bölgeye daha fazla değer katacak bir sosyal alan, müze ya da turizm hizmet alanı olarak mı düşünülmeli? Datça’nın doğal ve kültürel kimliğini koruyarak, burayı halkın da faydalanabileceği bir alana dönüştürmek mümkün mü? Fikirleriniz çok önemli. Bu alanın geleceğini birlikte şekillendirelim” dedi.

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz de, “CHP olarak Datça’nın bir karış toprağının bile rant uğruna heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Bu satış Datça halkının hakkını gasp etmek, halkın iradesini yok saymaktır. Buna karşı çıkıyoruz. Datça Belediye Meclisi’nde verdiğimiz her mücadelede olduğu gibi, bu konuda da halkımızın yanındayız. CHP Datça İlçe Başkanı olarak şahsım ve örgütüm adına, bu satışın takipçisi olacağımı ilan ediyorum. Datça’nın değerlerini ranta teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.