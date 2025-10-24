Datça’nın geliri Datça halkınındır

Berkay SAĞOL

Muğla Valiliği, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan tekne bağlama amaçlı iskelenin devri için harekete geçti. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın bu hamlesinin ardından belediyenin gelirlerine el konulmasına Datça Kent Konseyi tepki gösterdi.

HAYATİ ÖNEME SAHİP

“İskelenin devrine hayır, yerel demokrasiye evet” diyerek açıklama yapan Datça Kent Konseyi, “Datça halkının ortak değeri olan tekne bağlama iskelesi, yerel yönetimin en önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu iskele, yıllardır Datça halkına hizmet eden, yerel yönetimin kendi imkânlarıyla işlettiği bir kamusal varlıktır. Ancak bu iskele, yerel halka danışılmadan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)’a devredilmek isteniyor” dedi.

Açıklamada, “Bu devir, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 127 ile güvence altına alınan yerinden yönetim hakkını, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere tanıdığı yetkileri ve yerel mali özerkliği açıkça zedeliyor. Küçük bir belediye için bu tür gelir kaynakları; altyapı yatırımları, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve denizcilik kültürünün yaşatılması için hayati öneme sahiptir. İskele belediyede kalmalı, Datça halkının yararına işletilmeye devam etmelidir” denildi.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, iskelenin devrine karşı bir imza kampanyası başlatıldığı da duyuruldu. Açıklamada, “Biz Datça Kent Konseyi ve Datçalılar olarak; yerel yönetimlerin yetkilerinin ve gelir kaynaklarının korunmasını, Datça iskelesinin belediye eliyle halk yararına işletilmeye devam etmesini talep ediyoruz. Hem yerel demokrasiye sahip çıkıyor, hem de Datça’nın geleceğini koruyoruz” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, “Datça iskelesinin YİKOB’a devrinden derhal vazgeçilmesi, belediye gelir kaynaklarının korunması ve güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin özerkliğini zedeleyen uygulamalara son verilmesi, halkın katılımıyla şeffaf, katılımcı ve hukuka uygun yürütülmesi” denilerek talepler de paylaşıldı.