Dayanışmanın siyaseti ve gündemi ele geçirmek

Gürkan AKGÜN - Silivri Cezaevi 9 no.lu / C-64

Nasıl yapacağız? Nasıl olacak da bu cendereden, hepimizi adeta esir alan bu belirsizlikten, neşesizlikten, geleceksizlikten ve yavanlıktan kurtulacağız? Orman yangınları, artmayan maaşlar, artan vergiler, yoksulluk, savaş, kayyumlar, sahte diplomalar, kadın cinayetleri, sıcaktan ölen askerler… Bu liste uzayıp gider. Birbirimize sürekli olumsuzlukları anlatarak, dertlenenerek; artık travmatik bir hal alan gündelik yaşamımızla baş edebilme, iyileşebilme şansımız yok. Ülkenin gündeminde, ekranda kayan saniyelik altyazı gibiyiz. Tekrar bir daha geçme şansımız olur mu, bilemiyoruz. Hak ettiğimizin bu olmadığı aşikâr da, manşetlerdeki asli yerimizi nasıl alacağız, işte o meçhul.

Aslında bir çıkış yolumuz var. Bu toplumun belki normalde, rutinde göstermekten imtina ettiği ama dibe vurduğu anda kendisini tekrar ayağa kaldıracak, yüzünü bir nebze olsun güldürecek muazzam bir dayanışma becerisi var. Dayanışmanın; hayatla baş edebilme pratikleri geliştirirken birbirimizi eşitleyen, yaşamı müşterekleştiren ve ortak geleceğimize dair umudu ayakta tutacak alternatifler geliştiren varlığı yegâne gücümüz. Depremde, o büyük yıkımda bunu gördük ve tecrübe ettik. Devletin en olması gerektiği anda ortada gözükmediği, tüm kurumları ve zihniyeti ile enkazın altında kaldığı anda toplumun birbirinin elinden tutarak ayakta durabilmek için ortaya koyduğu çabayı gördük.

Canı pahasına enkazın altından insanları kurtarmaya çabalayanlar, elindeki avucundakileri deprem bölgesine yardım için kolileyenler, ortak mutfak kurup yemek dağıtanlar, hiçbir karşılık beklemeden hekimlik yapanlar, amelilik yapanlar; her ne bilgisi, görgüsü, emeği varsa çekinmeden paylaşanlar, bu topraklarda umudun bitmeyeceğini bize ispat ediyor. Bu dayanışma ruhunun halkın belediyeleri ile buluştuğunda nasıl bir dönüştürücü etkiye sahip olduğu ortada. Deprem bölgesinde ortaya konan tüm çalışmaların yanı sıra tıpkı pandemi döneminde ortaya çıkan ve dünyaya örnek olan “askıda fatura” gibi uygulamalar bizim birbirimize güvenip, sırtımızı dayayacağımız, yıkılmayacağımız bir hayatın nüvelerini ortaya koyuyor. Ve bu dayanışma devletin kendisini ve aygıtlarını da dönüştürücü bir güce sahip.

Şimdi normal-rutin diye görünen ancak büyüklü-küçüklü/çoklu krizler içerisinde olduğumuz, yani hiç de normal olmayan bir çağda, bir dayanışmanın “kurucu” gücünü açığa çıkaran bir siyasi inşa, tek umudumuz. Miting meydanlarında toplanıp dinleyen ve ara ara slogan atanları kürsüye taşıyacak bir inşa süreci. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının kuruculuğunun şeklen değil bizatihi toplumun kendisine verileceği, siyasetin halklaşacağı, sabırla yürünecek bir yoldan bahsediyorum. Toplumsal muhalefet bu yolculuğu uzun erimli, çoğulcu bir demokrasi ve kalkınma projesi ve hak mücadelesi ile birleştirebilirse bugün göstermeye başladığı atılımı sönümlendirmeden çok daha ileri bir noktaya taşıyabilir.

“Söylemesi kolay. Bunca baskı, zor, şiddet koşullarında nasıl yapacağız bunu?”

En kötü zamanda; depremde, yangında, pandemide, yoksullukla baş ederken nasıl yapıyorsak öyle. Mahalle forumları, dayanışma ağları, protestolar, eylemler, sosyal medya kampanyaları, üniversite şenlikleri, alternatif iletişim platformları, pazar gezmeleri, kahvehane buluşmaları, ev sohbetleri, daha da yaygın halkçı belediyecilik uygulamaları, yönetime katılma pratikleri… Listeyi uzatmak mümkün. Birbirimizle tanış olup, dinleyip, birlikte dertlenip dermanı da neşemizi de birlikte bulacağız. Kolay mı? Değil! Yeter ki geleceği kuran bu dayanışma ağları ve pratikleri, iktidar perspektifi ortaya koyan bir toplumsal muhalefet ve ortak program ile buluşabilsin. Bugün bu imkân hiç olmadığı kadar ortadadır. Sadece profesyonellerce oluşturulan bir gelecek tahayyülü ve sürekli olumsuzlukları deklare eden bir siyasal odak yerine, iyiyi-doğruyu ve toplumun ortak geleceğini özgüvenle, birlikte hayata geçireceğiz. Gündemi ele geçireceğiz.

Depremin üçüncü günü Samandağ'ın sokaklarında Şişli Belediye Başkanımız Emrah Şahan'la yürürken, o yıkıntıların arasındaki bir evden yaşlıca bir amca çıktı. Biz, “Bir ihtiyacınız var mı?” diye sormaya daha fırsat bulamadan; “Hoş geldiniz, kusura bakmayın, onca yoldan geldiniz ama size bir çay da ikram edemedik.” diyerek bize hayır dualarını etti. O karamsarlığın içinde umut nasıl yeşerir bize gösterdi. İşte bizi bu dayanışma ve diğerkâmlık kurtaracak. Yoksa on binlerce insanın depremlerde ölümünden, milyonlarca hektar ormanın yanarak yok olmasından sonra dijital ekranlar önünde alet edevat, uçak, inşaat istatistiği veren kibirli bir zihniyetten bir beklentimiz yok zaten.