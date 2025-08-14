Dediğini yap, yaptığını yapma

Hiçbir sınav kazanamayan oğlunu yurt dışındaki üniversitelere kaydettirip yönettiği üniversiteye yatay geçiş yaptıran Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, yurt dışından yatay geçişlerdeki sahtekarlıklara dikkat çekmiş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’in hiçbir sınav kazanmamış oğlunu kendi yönettiği üniversitede hukuk fakültesi mezunu yaptığını ortaya çıkarmıştık. Rektör, oğlu Yiğit Şahin’i önce Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümüne kaydettirmişti. Daha sonra TNKÜ, Uluslararası Balkan Üniversitesi ile pandemi gerekçesiyle protokol imzalamıştı. Hiçbir sınava girmeden sadece para ödeyerek Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne kayıt olan 400 öğrenci bir yıl süreyle TNKÜ’de eğitim almıştı. İlk başvuran Rektörün oğlu Yiğit Şahin olmuştu. Rektörün oğlu ikinci sınıfta ise Ukrayna’daki Karazin Kharkiv Üniversitesi’nin ‘Uluslararası Hukuk’ Bölümü öğrencisi olarak gösterildi. Bu kez YÖK’ün savaş mağduru öğrenciler için sağladığı fırsattan faydalandı. ‘Babasının üniversitesi’nde derslere devam etti. Hiçbir sınav kazanmayan rektörün olduğu TNKÜ’nün hukuk fakültesinden mezun oldu.

Oğlunu bu dolambaçlı yolları kullanarak hukuk mezunu yapan Prof. Dr. Mümin Şahin’in ilgili kurumlara gönderdiği bir yazı ‘Pes’ dedirtiyor. 9 Temmuz 2025 tarihli yazının konu başlığı ‘Yatay Geçiş Yapan Öğrencilerin Pasaport ve Giriş Çıkış Kayıtları.’

Rektör, YÖK’ten gelen bir uyarı yazısını üniversite bölümlerine gönderiyor ve kendi yaptıklarını da tarif eder gibi şöyle yazıyor:

“Ülkemizde bir üniversiteye yerleşemeyenlerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına kaydolduğu, daha sonra da vakıf üniversitelerine yatay geçiş yapmayı bir yöntem olarak benimsediği, eğitim danışmanlık şirketlerinin bundan maddi gelir elde ettiği ve eğitim danışmanlık firmaları vasıtasıyla yapılan başvurularda sahte evrak kullanımının müşahede edildiği…”

YÖK’ten gelen ve rektör tarafından ilgili bölümlere göndenrilen yazıda başka bir skandal gözleri önüne seriliyor. Yazı aynen şöyle devam ediyor: “Rusya Federasyonu üniversitelerinin en iyi ilk 500 üniversite arasında bulunduğu ve öğrencilerin Rusya Federasyonu üniversitelerini basamak olarak kullandıklarının ifade edildiği, olası suistimalleri önlemek bakımından yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırarak üniversitemize yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin öğrenciliklerini kanıtlayan belgelerin (Öğrenci belgesi, transkript belgesi) Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtlarının İçişleri Bakanlığı aracılığı ile teyit edilmesi hususu belirtilmiştir.” Bu yazıda sadece Prof. Dr. Mümin Şahin’in yaman çelişkisi değil, üniversitelerde dönen diploma oyunları da var. Yazıda Rusya’daki üniversitelere sahte kayıtlar yaptıran Türk vatandaşı öğrencilerin yatay geçiş yaptığı açık bir şekilde ifade ediliyor. Üniversite sınavlarında başarısız olan kaç kişi bu yöntemle üniversitelere girdi ve diploma aldı? Bu diplomalar iptal edilecek mi? Bu soruların yanıtları şimdilik yok. Ama Rektör Mümin Şahin’in oğlu, sınavsız aldığı hukuk diploması ile çalışmaya devam ediyor.