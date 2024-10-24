Değişmez hükümler ikiyüzlülüğü - II

“Değişmez anayasal hükümler dokunulamaz değil. Nitekim 1995 ve 2001 değişikliklerinde dolaylı da olsa dokunularak korunan alan pekiştirildi. Nasıl? Başlangıç metni ve madde 14 yoluyla.

Başlangıç’tan ırkçılığı çağrıştıran ibareler çıkarıldı (1995 ve 2001); “İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet” yeniden tanındı (md.14).

Irkçı çağrışım yapan öğelerin azaltılması ile madde 2’nin yollama yaptığı Başlangıç metni, “demokratik hukuk devleti” bağlamına yaklaştırıldı. “İnsan haklarına saygılı Devlet” kaydını öngören madde 2, “insan haklarına dayanan Devlet” olarak okunmaya başlandı. Böylece, 2001’de Türkiye Cumhuriyeti(md.1)’nin niteliği, ‘insan haklarına dayanan’ kaydı ile pekiştirilmiş oluyordu.

Özet: karşılaştırmalı anayasa hukuku verileri ışığında, değiştirilmez maddeler, kurucuların hedefini ileriye götürücü anlamda pekiştirilebilir.” Alıntı, ‘Değişmez hükümler ikiyüzlülüğü’ başlıklı yazımdan (BirGün, 26 Eylül). Devamı şöyle özetlenebilir:

“İnsan haklarına dayanan demokratik ve laik sosyal hukuk devleti”nin içeriğini, söylem, düzenleme ve uygulama bakımından boşaltma seferberliğindeki Cumhur İttifakı, “ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün” olan Türkiye Devleti’ni ülkesel yağma ve toplumsal ayrıştırma yoluyla madde 3’ü de ihlalde sınır tanımıyor.

Geriye, haliyle yine içeriği boşaltılan “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” (md.1) tanımı kalıyor. Yıkım faaliyeti, ‘otoriter hükümler’ (2017 düzenlemesi) ve ‘keyfi uygulama’ (2018-24) sarkacında yürütülüyor. (…).

Bilgisiz fikirciler!

Değişim İçin Avukatlar (DİA) olarak katılımcı ve kucaklayıcı yolla yürüttüğümüz seçim çalışmasını saldırı için fırsat bilen bir “güruh”, iftira kampanyası başlattı. Bu “kara kampanya” tutmadı ve DİA seçimleri kazandı: kazanan aslında İstanbul Barosu ve Hukuk oldu.

“Ben değil, BİZ” olarak çıktığımız yolda, hakkımda üçlü karalama yapıldı: avukatlık yapmadı; 2010’da ‘yetmez ama evet’ dedi; değişmez maddelerin değişmesini savunuyor. İlk ikisini, Kurultay sırasında yaptığım konuşmada yanıtladım. Üçüncüsünü ise, sonuçlar belli olunca sandalye üstünde yaptığım teşekkür konuşmasında, elli yıllık akademik alışkanlık, saydamlık ve saflıkla, ‘değişmez hükümler ikiyüzlülüğü’ başlıklı yazımda işlediğim görüşü dillendirdim.

Anayasa’yı şantaj malzemesi olarak kullanan sözde milliyetçi kimi siyasetçi ve/ya Atatürk’ü sömüren sözde medya mensubu müfterilerle daha önce olduğu gibi yargı önünde hesaplaşacağım. Üzücü olan, 2017 yıkımı karşıtı olan veya öyle görünen hukukçu veya olmayan diplomalıların, “olumlu, ileriye götürücü, güçlendirici ve pekiştirici” dokunuş ne demek? vb. sorgulamalarla kalıp yargılar eşliğinde karaçalma furyasında yer alması.

Kamuoyunu bilgilendirme adına yaptığım açıklamadan alıntı:

“Anayasal yıkım karşısında seyirci kalanlar, 1995 ve 2001 Anayasa değişikliklerinin neden olduğu iktidar-özgürlük dengesizliğinin özgürlük lehine düzeltilmesine yönelik dokunuşların dile getirilmesini "linç kampanyası" nın gerekçesi olarak kullandı. (…)

Anayasal bilgilenme hakkı ve Anayasa’ya saygı için mücadele, İstanbul Barosu üyesi 65 bin avukatın ve özellikle genç avukatların sorunlarının çözümü için de gerekli. Bu inançla, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu olarak laik ve demokratik hukuk devleti için hızlıca görevimize odaklanacağız.".

Konuyu daha çok işleme gereği açık. Şimdilik, olumlu örnek için 2001’de yeniden yazılan madde 13’ü aktarmakla yetineyim: “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”

İşte, demokrasi, insan hakları ve laiklik için güçlendirici düzenleme budur. 2017’de Hükümetin, siyasal karar düzenekleri ve sorumluluğun kaldırılması ise, “demokrasi” için yıkıcı sonuçlar doğurdu.

“Anayasal bilgi kirliliği”, 21. yüzyılın büyük ayrışmasını yansıtan “Cumhuriyet’in 2. Yüzyılı” yanlıları ve “Türkiye yüzyılı” yanlılarının ortak paydası mı yoksa? Ne acı!

“Değişmez maddeler kırmızı çizgimiz” nakaratı eşliğinde bu maddelerin koruduğu değer ve ilkeleri yadsıyan Anayasa düşmanlarının dilini kullanmamı kimse beklemesin!