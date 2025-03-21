Demirci’nin çehresi değişecek

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yurttaşlarla buluşmalarını sürdürüyor. Demirci'de yurttaşlarla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçede yapılan altyapı ve yol çalışmaları başta olmak üzere çeşitli yatırım projelerini duyurdu.

Başkan Zeyrek, “280 bin metrekare parke taşı döşeme, 2 bin 500 haneyi ilgilendiren altyapı ve sıcak asfalt projeleriyle Demirci'nin çehresi değişecek” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yanı sıra Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, CHP Demirci İlçe Başkanı Melih Kuru, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve binlerce yurttaş katıldı.

Başkan Zeyrek, Yenice Mahallesi’nde yürütülen kaldırım ve yollardaki kilit parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle muhtarı Metin Çakmak ile bir araya gelen Başkan Zeyrek, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahalle muhtarı Çakmak, “Öğrenci yurdumuz vardı, öğrenciler gelip giderken çamurda çok zorlanıyordu. Allah sizden razı olsun, sayenizde mahallemiz hizmet gördü” ifadelerini kullandı.

Her ilçeye eşit hizmet anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Zeyrek, “Demirci'nin makûs tarihini değiştireceğiz. Toz ve toprak sorununa bizim dönemimizde son vereceğiz. Artık modern ve yaşanabilir bir Demirci için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Başkan Zeyrek, yaptığı konuşmada ise ilçede hayata geçirilecek projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Zeyrek, “280 bin metrekare parke taşını Demirci’de döşüyoruz. 2 bin 500 haneyi ilgilendiren su branşman değişimi ve altyapıyı yeniliyoruz. Demirci’miz artık sıcak asfalta kavuşuyor. Ayrıca, Mahmutlar-Sındırgı yolu başta olmak üzere, şehrin birçok caddesinde sıcak asfalt çalışmaları mayıs ayı itibariyle başlayacak. Seçimden seçime değil, sürekli sahadayım. Şu ana kadar Demirci’ye beş kez geldim ve daha da geleceğim” ifadelerini kullandı.

Yurttaşların büyük ilgi gösterdiği Başkan Zeyrek, birlik ve beraberliği vurgulayarak, “Biz Manisa'da 1,5 milyon kişiyiz ve 1,5 milyon kişilik bir aileyiz. Sizlerin her biri benim annem, babam, evladımdan farkınız yoktur. Verdiğiniz destek için teşekkür ederim” diye konuştu.