‘Demokrasi Gemisi’nden prömiyer

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) yeni oyunu “Demokrasi Gemisi” ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ekim ayından bu yana iki yeni oyun ile İzmirli tiyatroseverlerle buluşan İzBBŞT, yeni oyununun prömiyerini 1 Mart tarihinde yapmayı hedefliyor.

Usta yazar Aziz Nesin’in “Karagöz” metinlerinden hareketle İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Vekili Harun Özer’in geleneksel orta oyunu formunda sahneye uyarladığı “Demokrasi Gemisi”, günümüz Türkiye’sinde yaşanan aksaklıkları mizahi bir dille hicvediyor. Oyunun İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi dışında ilçelerde de tiyatroseverlerle buluşması planlanıyor.