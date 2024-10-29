Demokrasi olmadan Cumhuriyet olmaz

Ahmet ÜMİT

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin kurulması başlı başına ilerici bir olay kuşkusuz. Yıkılmış bir devletin, Osmanlı İmparatorluğunun üzerine kuruldu. Öyle olması da gerekiyordu. Tarihsel olarak monarşiler yıkılır ve bunların yerine cumhuriyet kurulur. Ancak kurulan cumhuriyetin halkın cumhuriyeti olması için öncelikle cumhuriyetteki demokrasinin gelişmesi lazım. Demokrasi olmadan cumhuriyetin amacına ulaşması mümkün değil.

Amacına ulaşmak dediğimiz nedir? Burada bir burjuva cumhuriyetinden söz ediyoruz, en azından halkın katılımı olan bir yapı olacaktı. Fakat demokrasiyi bir türlü gerçekleştiremedik biz. Çok partili rejime geçildi ama çok partili rejim hiçbir zaman gerçek demokrasiyi sağlamadı.

Ardından arka arkaya üç tane darbe yaşadık. 60 Darbesi, 12 Mart, 12 Eylül Darbesi… Bu darbeler de zaten cılız olan demokratik geleneği çok olumsuz yönde etkiledi. Son 20 yıldır da maalesef otokratik bir rejim içerisinde yaşıyoruz ve demokrasiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Demokrasi gerçekleşmediği için de ‘kimsesizlerin kimsesi olacak cumhuriyet’ kurulamadı.

Onun yerine güç sahiplerinin, güce sahip olan siyasilerin, güce sahip olan iş insanlarının, nereden bulursa bulsun paraya sahip olan insanların çıkarını koruyan bir rejim ortaya çıktı.

Dolayısıyla bugün, Cumhuriyetin 101’inci yılında yapılması gereken, çok daha yakıcı ve çok daha can alıcı bir şekilde gereksinimini duyduğumuz şey demokrasi, daha çok demokrasi. Katılımcı demokrasi, halkın katılımıyla gerçekleşecek bir demokrasi… Bugün acil talep tam olarak budur. Cumhuriyetin 101’inci yılında hâlâ hedefimiz değişmedi: demokratik bir cumhuriyeti kurmak.

Bu yolda yapılacak şey de örgütlenmektir. Örgütlenmek lazım.

Hayatın her alanında örgütlenmek lazım, mahallede örgütlenmek lazım, işyerinde örgütlenmek lazım, ekonomik olarak örgütlenmek lazım, politik olarak örgütlenmek lazım, cinsiyet olarak örgütlenmek lazım, doğayı korumak için örgütlenmek lazım. Tek kurtuluşumuz bu. ‘Birey’ yaratmamız lazım.

Bireyler yaratılırsa bireyin talebi demokrasi olacaktır. Demokrasi gelişirse de bireyi yaratmak daha kolay olacaktır.