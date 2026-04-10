Demokrasi, sorumluluk ve emek vurgusu

BirGün/EGE

Karabağlar Belediyesi, Nisan Ayı Olağan Meclis Oturumunu gerçekleştirdi. Oturuma, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlık yaptı.

Başkan Kınay, yaptığı açıklamada halk iradesine saygı, Meclis sorumluluğu ve belediye çalışanlarının katkılarına dikkat çekti.

"Öncelikli sorumluluğumuz Karabağlar halkınadır" diyen Başkan Kınay, meclis çalışmalarının saygı, sorumluluk ve halk iradesi temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüş ayrılıkları olsa bile Meclis’i terk etmenin, kurum ve halk iradesine karşı saygısızlık olduğunu belirten Başkan Kınay "Meclis’i terk etmek, Karabağlar halkına saygısızlıktır" dedi.

Başkan Kınay, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun salonda kaldığını belirtti. Sokakta temizlik yapan personelden güvenlik görevlilerine kadar emeği geçen herkesi kutlayan Başkan Kınay, ekip ruhu ve dayanışma ile çalışmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Başkan Kınay, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Heyet üyesi olarak seçilmesinin Karabağlar’a değer kattığını ve İzmir’den tek belediye başkanı olarak bu platformlarda yer almanın onur verici olduğunu belirtti.

Karabağlar Belediyesi, personel alacakları ve ödemeler için 332 milyon 956 bin 127 lira kredi kullanılması amacıyla Belediye Başkanı’na yetki verilmesini oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Kınay, elektrik ve doğalgaz zammına da dikkat çekerek, bu zammı gündeme getirdi.