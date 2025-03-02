Demokrasinin tek yolu tek adam rejiminden kurtulmak

Politika Kolektifi

Ülkemizi uzun yıllardır savaşa sürükleyerek bir arada yaşam zeminlerini tahrip eden Kürt sorununda, şiddet ortamının sona ermesi doğrultusunda yaşananlar önemli bir gelişmedir.

Bu gelişmelerin, Bahçeli’nin çağrısıyla başlayıp Abdullah Öcalan’ın son açıklamalarına uzanan bir süreçten ibaret olmadığı biliniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in paylaştığı “bir yıldan uzun süredir müzakerelerin sürdüğü”, bu görüşmelere “devlet adına tam yetkili bir kişinin bulunduğu dört kişilik bir heyetin eşlik ettiği” ve “Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay’dan üyelerle beraber yirmi hâkimden oluşan bir heyetin çalışma yürüttüğü” bilgileri de bunu teyit ediyor.

Kürt sorununun demokratik çözüm yollarının geliştirilmesi kuşkusuz ki çok önemli olmakla birlikte tek başına Kürt sorununu ve ülkenin demokratikleşme sorunlarını ortadan kaldırmayacağı da açık. Kaldı ki Bahçeli ve Erdoğan da sürecin bir demokratik çözümle ilgisinin olmadığını, hatta Kürt sorununun olmadığını ifade ediyor. Bu yaşanan gelişmelerin arkasında asıl olarak Ortadoğu’da ABD ve İsrail’in Suriye’de rejimin yıkılmasıyla hızlandırılan yeni bir düzen kurma girişimlerinin olduğu biliniyor. Bütün bunların AKP ve MHP’nin çöken tek adam rejimini ayakta tutmak için bir fırsata çevrilmeye çalışıldığı da artık kendilerince de gizlenmeyen bir gerçek.

ORTADOĞU ABD-İSRAİL DÜZENİ

İsrail’in Filistin’den başlayarak bölgeyi kuşatan askerî operasyonları, Suriye’de Esad rejiminin sona ermesi için yeni gelişmelere kapı araladı. İsrail, Suriye’deki politik etkisini ve askerî egemenlik alanını işgalle genişletirken, ABD ile birlikte yeni bir Ortadoğu düzeni oluşturmaya yöneldi. Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında, halklar etnik ve mezhepsel temellerde ayrıştırılarak, işgal, savaş ve iç çatışmalar kışkırtıldı. Afganistan’dan Irak’a, Libya’dan Suriye’ye kadar bölgenin yapıları dönüştürüldü. On yılı aşkın süredir devam eden Suriye iç savaşı da bu politikaların bir parçası olarak sürdürüldü.

Cihatçı HTŞ aracılığıyla Esad’ın iktidarına son verilmesine yönelik son operasyonlarla birlikte, Suriye’de ABD ile ittifak içinde özerk bir yönetim alanı oluşturan Kürt hareketi de önemli bir fırsat elde etti.

AKP ve MHP, Suriye’deki çöküş süreci bilgisine paralel olarak, Bahçeli aracılığıyla kamuoyuna sunulan sürecin hazırlıklarını yaptı. Suriye’de Kürtlerin kontrol alanını askerî olarak yok etmeye ve Rusya ile ABD arasındaki çelişkilerden faydalanmaya çalışan “tahterevalli siyaseti” sürdürülemez hale geldi.

Bu durum, ABD ve İsrail’in yeni Ortadoğu düzeninde Türkiye’nin etkin bir rol üstlenmesine yol açtı ve Kürt hareketiyle bölgesel düzeyde ilişkilerin geliştirilmesini gündeme getirdi. Bu süreçte “Kürt-Türk ittifakı” olarak sunulan şey, aslında bölgedeki ABD planına uyum sağlama çabasıdır. Trump’ın, “Kürtler ve Türkiye düşman, ancak Erdoğan’a Suriye’de peşlerinden gitmemesi gerektiğini söyledim ve o da gitmedi” sözleri de bu yönelimi açıkça ortaya koymaktadır.

Öte yandan bu emperyalist ve Siyonist savaş politikalarının halklara hiçbir olumlu katkı sağlamayacağı, Ukrayna’daki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde daha net anlaşılabilir. Amerikan çıkarları doğrultusunda yürütülen bu oyunlar şimdi İran ekseninde devam ettirilmektedir. Dolayısıyla bu gelişmeler, Büyük Ortadoğu Projesi’nin İran’ı kuşatma aşamasının da bir parçasıdır.

Bu yüzdendir ki ABD’nin yeni savaş politikaları çerçevesinde ne Kürtlerin haklarını kazanması ne de bölgede ve Türkiye’de demokratikleşmenin yaşanacağı beklenebilir.

ERDOĞAN’A ÖMÜR BOYU BAŞKANLIK YOLUNU AÇMA OYUNU

Bu gerçekler ortadayken, AKP ve MHP, Ortadoğu’daki gelişmeleri iç politikada kendi iktidarlarını sürdürmek için bir fırsat olarak görmektedir. Kürt sorunundaki son gelişmeler de bu doğrultuda bir araç olarak kullanılmaktadır. Bazı iktidar mensupları, silah bırakma çağrısıyla birlikte, “vatandaşlık tanımının değiştirilebileceği ve yerel yönetimlere bazı yetkilerin devredilebileceği” yönündeki anayasa değişikliği önerisini, “Erdoğan’ın başkanlık adaylığı yolunun açılması” ile birleştirerek dile getirmektedir. Bahçeli de başından beri bu hedefi açıkça ortaya koymaktadır.

Tüm bunlar göstermektedir ki iktidar, Meclis’ten alınacak bir erken seçim kararı ya da anayasa değişikliği ile Erdoğan’ın adaylık yolunu açarak ülkenin kaderine bir kez daha el koymaya çalışmaktadır. Bu gerçek görülmeden, yaşanan gelişmelerin demokratik bir açılım getireceğini beklemek büyük bir yanılgıdır. 2010’daki “Yetmez ama evet” ve boykot hatalarına tekrar düşülmemelidir. Toplumun her kesimini baskı altına alarak, muhalefeti yargı operasyonlarıyla etkisiz hale getirerek, ilerici ve devrimci potansiyelleri yok etmeye çalışan bu baskıcı iktidardan demokratikleşme beklenemez.

ÖNCELİKLİ GÖREV: TEK ADAM REJİMİNDEN ÜLKEYİ KURTARMAK

Bu nedenle, muhalefet güçleri, AKP ve MHP’nin Kürt sorununu çözme bahanesiyle oluşturacağı aldatmacalara kapılmadan, anayasa tuzaklarına düşmeden, mevcut tek adam rejiminin sona erdirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemeli ve bu yönde ortak mücadeleler geliştirmelidir.

Muhalefet, bu rejim altında demokratik kurumların ve kuralların yok edildiğini, seçimlerin dahi bir formaliteye dönüştürülmek istendiğini görerek hareket etmelidir. İktidar, bugüne kadar YSK marifeti ve çeşitli hilelerle ayakta kalmayı başardı. Erdoğan’ın “muhalefeti biz dizayn edeceğiz” sözleri de iktidarın, her türlü baskı ve hile yoluna başvurarak muhalefeti etkisiz hale getirme çabalarının sürdüğünü göstermektedir.

Bu baskıcı tek adam rejimine son vermek, Kürt ve Türk emekçi halklarının gerçek özgürlüğünün yolunu açmak için birlikte mücadele etmek ülkemizin tüm ilericileri, yurtseverleri, demokratları, devrimcileri ve tüm muhalefet güçleri olarak hepimizin en önemli sorumluluğudur.