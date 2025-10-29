Demokrasiye darbe vurmak isteyenlere karşı tarih sahnesinde yeniden: Halkın egemenliği için ileri

Özgür ÖZEL - CHP Genel Başkanı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle ilan ettiği, “Kimsesizlerin kimsesi” büyük Cumhuriyetimizin 102. yaşı kutlu olsun.

Cumhuriyetle ülkemiz, hem demokrasi hem eşit yurttaşlık hem de hayatın her alanında adaletli önceleyen bir yönetim anlayışına erişmiştir. Yurttaşlarımız tebaa olmaktan çıkarılmış, eşit yurttaşlığa kavuşmuştur. İlk yıllardaki büyük devrimlerle ülkemiz, her alanda büyük bir kalkınmayı başarmıştır. Cumhuriyet sayesinde çok partili siyasi hayata geçilmesiyle ise demokratik siyasi rekabet ülkemizde hakim olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgale uğramış bir ülkeden, demokratik bir Cumhuriyete uzanan mücadele, tüm dünyaya ilham olan tarihi bir mücadeledir. Bu mücadelenin sonunda demokratik sistem ve sandık millete emanet edilmiştir.

102 yıl sonra Cumhuriyetimizin en temel değeri olan halk egemenliği, bir zorba anlayış tarafından gasp edilmek istenmektedir. Atatürk’ten emanet millet iradesine darbe vurulmaktadır. Cumhuriyetin kazanımları, hukukun üstünlüğü ve adalet sistemi bir yapının çıkarları için kullanılmaktadır.

Demokratik sistemimiz 19 Mart 2025 tarihinde, milletin oyuyla gelen ancak milletin oyuyla gitmek istemeyen bir iktidarın, araçsallaştırılmış yargı eliyle yürüttüğü bir sivil darbesine muhatap olmuştur. O günden bu yana ülkemizdeki çok partili yaşam tehdit altındadır. Muhalif siyasetçiler, iş insanları, sanatçılar, gazeteciler, sivil toplum tehdit altındadır.

Türkiye’nin demokratları bu ağır şartlarda 102 yıl önce olduğu gibi büyük bir demokrasi mücadelesi yürütmektedir. Çünkü milletimiz tarihin hiçbir döneminde baskıya, vesayete boşun eğmemiştir. Bundan sonra da eğmeyecektir. Türkiye’yi büyük bir adaletsizliğin ve demokrasi utancının ortasına sürükleyenler ve bu düzenin böyle devam edeceğini sananlar, bağımsızlığı ve özgürlüğü karakter edinmiş milleti tanımayanlardır.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu sivil darbe girişimlerine karşı Türkiye’nin tüm demokratlarıyla omuz omuza direnmektedir. Bu zor ve çetin şartlarda, Cumhuriyetin yolundan yürüyenlere yorulmak yakışmaz. Gençler, kadınlar, emekçiler yorulmayacaktır. Milletimize söz verdiğimiz gibi, mücadelemiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Millet bizimle beraberdir ve her zaman millet kazanır.

Bu inançla, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için canını vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.

Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.