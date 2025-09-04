Demokratik faşizm!..

Dünyanın en büyük adliyesi olarak ilan edilen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda 2 Eylül 2025 Salı günü Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve çalışma arkadaşlarının yargılandığı dava başladı. Üç günlük uzun duruşma 4 Eylül 2025 Perşembe günü mesai bitimine kadar sürecek.

Duruşmanın ilk gününü salonda izledim. Yargılama için konferans salonu uygun görülmüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İstanbul milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel duruşma için gelmişlerdi. Eşinin zor günlerinde onu hiç yalnız bırakmayan Firdevs Köseler de salondaydı ve büyük bir dikkatle duruşmayı izliyordu.

Alaattin Köseler ve arkadaşları hep aynı firmalarla çalıştıkları suçlamasıyla yargılanıyorlar. Köseler, “bu iddianameyi hazırlayanlarda hiç mi vicdan yok?” diye sordu. Sonra da çalışmalarını detaylı olarak anlattı. Mahkeme heyeti sorularla belediyenin nasıl çalıştığını anlamak istiyordu. Mesela şöyle bir soru yöneltildi:

-Neden ihalesiz alım yaptınız?

-Belediye tesisi olan lokanta ve kafelerimizde satılan gıda ürünleri 15 günlük hatta bir haftalık taleplerle karşılanır. Doğal olarak ihale açamayız. Eğer açarsak 30 ile 45 gün askıda kalması gerekir! Tesislerimize gelen vatandaşlara hizmet veremeyiz!

Biraz daha anlaşılır hale getireyim. Siz Beykoz Belediyesine ait bir lokantaya gidiyorsunuz:

-İki porsiyon ızgara köfte bir çoban salata diyorsunuz.

-Efendim salatanız hemen gelir ama köfte ihalemizin süresi dolmadığı için bekleyeceksiniz!

∗∗∗

Türkiye’de ihalesiz doğrudan adrese teslim havaalanları, limanlar, otoyollar seçilmiş şirketlere veriliyor.

Bunlarla ilgili hiçbir “sorun” çıkmıyor.

CHP’li belediyeye ise et, süt, domates, salatalık için çok şirketli ihale şartı soruluyor.

Sorulsun, tamam da… Böylesi suçlar(!) için belediye başkanına 67 yıl hapis cezası istemli iddianameye ne demeli?

Ne denileceğini Alaattin Köseler duruşmanın başında söyledi:

-Bu iddianameyi hazırlayanlarda hiç mi vicdanı yok?

Beykoz Belediyesi duruşması devam ederken iktidarın yeni hamlesi geldi:

-CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik görevden alındı. CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atandı!

İlk duyanlar inanamadılar:

-Yok artık o kadar da olmaz!

Şimdiye kadar bunu çok söyledik:

-O kadarı da olmaz, dediğimiz o kadar çok şey oldu ki!

BirGün yazarı ve CHP eski genel başkan yardımcısı Zeynep Altıok Akatlı 28 Ağustos 2025 tarihli yazısında “o kadar da olmaz” denilen şeylerin kıyaslamalı uzun listesini yayınladı. Hepsi gayet rahat biçimde olmuştu!

Zeynep, yazısını bitirirken “geldiğimiz nokta basit bir otoriterleşme süreci değil” diyordu:

-Rejimin adını tartışmak gerekiyor!

Kısa süre önce İletişim Yayınları arasından bu konuyu irdeleyen bir kitap çıktı. Berk Esen, Şebnem Gümüşçü, Hakan Yavuzyılmaz tarafından hazırlanan kitaba üniformalı ve çok yakışıklı bir Tayyip Erdoğan fotoğrafı konulmuştu:

“Türkiye’nin Yeni Rejimi: Rekabetçi Otoriterlik.”

Ülke o kadar hızlı biçimde öte yana doğru savruluyor ki, yukarıdaki kitap çok “sevimli” bile kalıyor. İktidar demokrasinin bütün nimetlerinden yararlanıp, muhalefetin nefes almasına bile izin vermiyor. Bu koşullarda rejime ancak oksimoron bir ad verilebilir:

-Demokratik faşizm!