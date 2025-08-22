Deniz görmeyen çocuk kalmayacak

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de deniz görmeyen tek bir çocuk kalmasın diye örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. Gömeç Dalış Köyü’nde keyifli etkinlikler, Fırıntaş’ta lezzetli ikramlar ve cankurtaran eşliğinde yüzme aktivitelerine katılan 7. ve 8. sınıf öğrencileri unutulmaz anlar yaşadı. Yaz boyunca devam edecek olan ücretsiz deniz tatili programına katılmak isteyenler https://basvur.balikesir.bel.tr/deniztatili linki üzerinden başvuru yaparken, 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi’nden detaylı bilgi alabilirler.

7. ve 8. sınıf öğrencileri için doBalıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın, “Yıl boyu ders çalışarak yorulan evlatlarımızın yaz aylarını keyifle yaşamaları için güzel bir deniz tatili programı hazırladık. Sahilleriyle öne çıkan güzel memleketimizde hâlâ deniz görmeyen evlatlarımız var. O evlatlarımızın mutluluğunu paylaşıp, yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Aktivitelere katılan Ayşenur Kızmaz, “Tatilimiz güzel geçti. Öğretmenlerimiz bizimle yakından ilgilendi. Bizim için çok eğlenceli bir gün oldu” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz program kapsamında otobüslerle Gömeç Dalış Köyü’ne geldiklerini ve çeşitli aktivitelerle güzel zaman geçirdiklerini dile getiren Seray Ceren Güzel, “Günümüz çok güzel geçti" dedi.