Deniz patlıcanı katliamı: Gerence Körfezi tehlikede

BirGün EGE

İzmir Gerence Körfezi’nde deniz patlıcanı av yasağı, tepkilere rağmen kaldırıldı. Avcılar bölgedeki deniz tabanını boşaltırcasına avlanmaya başladı. Denizlerin doğal temizleyicileri olarak bilinen deniz patlıcanları, her gün 350 litre suyu kirlilikten, ağır metallerden arındırıp filtre ediyor. Deniz patlıcanları, Japonya ve Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Uzmanlar ihracattan elde edilen gelirin 10 milyon doların altında kaldığını ancak kirlenen denizlerden kaçan balık popülasyonunun milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirtti. Uzmanlar, denizlerdeki balık popülasyonunun azalmasının da milyarlarca dolar değerinde kayıplara yol açacağına dikkat çekti.

Av yasağı için birçok eylem yapan, imza kampanyası düzenleyen Çeşme Çevre Derneği yaptığı açıklamada, “Durdurun bu vahşeti dedik, hiçbir yetkili resmi kurum oralı olmadı. Bu gidişle bu sene kilosunu 4-5 bin liraya aldığımız barbun balığı ve diğer balıkları gelecek sene hiç göremeyeceğiz. Balığın kaçtığı Yunan adalarına gidip balık yeriz” dedi.