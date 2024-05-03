Deniz turizmi için gerekli destek verilecek

Marmaris’te düzenlenen ‘Deniz Turizmi’ çalıştayına katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz turizminde yaşanan sorunları bildiklerini, çözüm için gerekli adımları atacaklarına vurgu yaptı.

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris’te düzenlenen ‘Deniz Turizmi’ çalıştayına katıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen çalıştaya Aras’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları, meslek komiteleri başkanları ve oda üyeleri katıldı. Çalıştayda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, deniz turizmi sektörünün sorunlarını bildiklerini ve bu konuda önemli adımlar atacaklarını vurguladı.

Aras konuşmasında sektör temsilcileri ile sık sık bir araya geleceklerini söyleyerek, “Tekne bağlama ve transferler konusunda önemli sorunların olduğunu biliyoruz. Ayrıca limanların işletilmesinin yöntemi konusunda sektör temsilcileriyle sık sık görüşüyoruz. Şu anda karar verici pozisyonda olduğumuz için bu konu üzerinde önemle duruyoruz. Bir denizcilik iştiraki kurarak limanların ve iskelelerin yönetimini daha nitelikli hale getireceğiz. Ayrıca deniz turizmi konusunda yat imalat sektörünün de önemine vurgu yapmak gerekiyor. Ören’de yapılan tesisi biliyoruz. Buraya da gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.

‘KÖRFEZLERİ KORUYALIM’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras çalıştaydaki konuşmasına, deniz turizminde en önemli noktalardan birinin körfezlerin temiz olması hususu olduğunu söyledi. Aras, “Göcek, Gökova, Hisarönü ve Fethiye gibi önemli körfezlerimiz var. Buralarda yapılaşmayı önlemeli ve deniz turizmi faaliyetlerini geliştirilmeliyiz. Biz körfezlerimizin kirlenmesi ile mücadele kapsamında üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz ile birlikte çalışmaya hazırız. Körfezlerimiz, denizlerimiz ne kadar temiz kalırsa o kadar tercih edilir ve deniz turizmi gelişir” dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "2024’te Türkiye’nin 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefi var. Yüzde 25 pay hesabından hareketle deniz turizminin hedefi de en az 15 milyar dolar. Bu hedefi yakalamak ve hatta geçmek için sektörü teşvik edici adımları hep birlikte atmanın önemini vurgulamak istiyorum" diye konuştu.