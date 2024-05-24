Denizden 2,5 ton atık çıkarıldı

BirGün EGE

Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’nde başlatılan ve yarımada koylarında devam eden 2024 Yılı Deniz Dibi Temizlik Etkinliği’nin üçüncü ayağı bu hafta Bitez’de yapıldı. Denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları, plastik kasa, araba lastiği ve duba gibi yaklaşık 2,5 ton atık çıkarıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Hem suyun içinde hem Bodrum’un doğasında, bahçesinde temizlik hareketimiz devam ediyor. Çünkü temizlemenin ne kadar zor, kirletmenin de ne kadar kolay olduğunu yaşayarak görüyoruz. İnsanların denizi, çevreyi, doğayı kirletmesini asla istemiyoruz. O yüzden sadece Bodrum’u değil ülkeyi temizliğe davet ediyorum. Nasıl mavi vatan diyorsak yeşil doğa, yeşil Türkiye de dememiz gerekiyor. Bunu da koruyarak başarırız.” ifadelerini kullandı.