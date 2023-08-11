Denize sıfır koylara talan

BirGün EGE

İzmir’de kıyılar talan edilmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir’in ve Muğla’nın turistik ilçelerinde denize sıfır araziler 50 bin lira karşılığında yerli ve yabancı girişimcilere satılacak.

Resmi Gazete’de yer alan ilana göre, Bakanlık, turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm alan ve merkezleri içinde yer alan kamuya ait 9 tane otel arazisi ile 7 tane günübirlik tesis arazisini tahsise çıkardı. Tahsis edilecek taşınmazların arasında İzmir’in turistik ilçeleri Seferihisar, Menderes ve Selçuk ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan araziler var. Tamamı denize sıfır arazilerde 4 veya 5 yıldızlı oteller yapılabilecek. Bu taşınmazların hangi yatırımcılara tahsis edileceğine Kültür ve Turizm Bakanlığı karar verecek.



Seferihisar Bengiler Mahallesi’nde 11 bin 336 metrekare büyüklüğündeki arazi de 200 yatak kapasiteli 4 veya 5 yıldızlı otel için tahsis edilecek. Menderes’te ise Özdere Mahallesi’nde 33 bin 287 metrekare büyüklüğündeki 1301 ada 6 parsel taşınmaz 300 yatak kapasiteli 4 veya 5 yıldızlı otel yapımı için satışa çıkarıldı. Selçuk’ta da denize sıfır iki arazi tahsis için yatırımcılara açıldı. 42 bin 907 metrekare büyüklüğündeki alanda 770 yataklı 5 yıldızlı otel, 161 bin 233 metrekare büyüklüğündeki alan da ise bin yatak kapasiteli 5 yıldızlı otele tahsis edilecek.



ORMAN BİLE GÖZDEN ÇIKARTILDI



Öte yandan Muğla’nın Bodrum ilçesinde Gündoğan ve Göl mahallerinde denize sıfır iki arazi de satışa çıkarıldı. Gündoğan Mahallesi’nde 500 yataklı 5 yıldızlı otel tesisi için vitrine çıkarıldı. Göl Mahallesi’nde ise ormanlık alanda 50 yataklı butik otel yapımına ayrıldı.