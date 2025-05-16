Denize sıfır sosyal tesis

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, İzmir’in en uzun sahil şeridine sahip Ürkmez’in Bengiler Mahallesi’nde denize sıfır konumda yeni bir sosyal tesis kazandırıyor. Yaz aylarında nüfusu artan Ürkmez’de yurttaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin sosyalleşebileceği bir nokta olarak hizmet verecek tesis, sosyal yaşama değer katacak.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizin yanında olmaya, yaşamlarına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ürkmez’in ihtiyaçlarına yanıt veren bu sosyal tesisimizle, vatandaşlarımızın deniz kenarında keyifle vakit geçirebilecekleri, ulaşılabilir ve ekonomik hizmet alabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Seferihisar’ımızın her mahallesine dokunan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Tesisin kısa süre içinde tamamlanması ve yaz sezonuna hazır hale getirilmesi planlanıyor.