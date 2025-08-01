Denize sıfır sosyal tesis halkın hizmetine açıldı

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi, Ürkmez Bengiler Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Ürkmez Sosyal Tesisi’ni halkın hizmetine açtı. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken tesis, uygun fiyatlı hizmet anlayışı ve kapsayıcı yapısıyla bölge halkına nefes aldıracak yeni bir yaşam alanı sunuyor. Açılış töreninde konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, birlik, dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

Başkan Yetişkin, “Daha önce burada hayata geçirdiğimiz karavan kamp alanı, sahil düzenlemesi ve belediye hizmet binası gibi yatırımların ardından bugün de Ürkmez Sosyal Tesisi’ni sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesisi siz istediniz. Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 120 kişilik şezlong alanı, 300 kişilik kapalı oturma alanı, kafe ve restoran, çocuk parkı ve oyun alanından oluşan sosyal tesis yaz-kış açık olacak.

Başkan Yetişkin, sosyal tesislerin halkın buluşma noktası haline gelmesinin önemine de vurgu yaparak “Burada kadınlar bir araya gelsin, çocuklar doğum günlerini kutlasın, okullar etkinliklerini düzenlesin. Şehri şehir yapan yolları değil; komşuluk, paylaşım ve birlikte yaşama duygusu. Ürkmez Sosyal Tesisi de bu anlayışla hizmet verecek” dedi.