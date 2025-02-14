Denizin çekilmesi ‘mevsimsel’

Berfin BAYSAN

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan deniz suyu çekilmesi, Balıkesir’in Ayvalık, Gömeç ve Edremit ilçelerinden, İzmir’in Seferihisar ilçesine kadar geniş bir alanda gözlemlendi. Özellikle kuvvetli poyrazın etkisiyle, Ayvalık’ta çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu ve bazı plajlarda su çekilmesi görüldü. Edremit’in Akçay Mahallesi’nde ise deniz suyu kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi. Yüzerek ulaşılan bir adacığa yürüyerek gidilebileceği gözlemlendi. Gömeç ilçesinde de 15 metrelik çekilme yaşandı. Burhaniye’de 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı’nın taşları gün yüzüne çıktı.

Bu durum, İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde de gözlemlendi. Muğla Akyaka'da 30 metre, Marmaris'teki Adaköy Mahallesi'nde 5 metre çekilme yaşandı. Fethiye Körfezi’nde de deniz suyu 2 metre kadar çekildi ve yapay Ördek Adası ile karasal bağlantı kuruldu. Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkiindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.

Uzmanlar, bu çekilmelerin mevsimsel gelgitlerden kaynaklandığını belirtirken, bölge sakinleri ve vatandaşlar tedirgin olduklarını ifade etti. Bu olay, Ege Denizi’nde yaşanan depremlerle ilişkilendirilerek, bölgedeki tsunami ve deprem endişelerini artırdı.

KORKULACAK BİR ŞEY YOK

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Poyrazın sertliği nedeniyle deniz seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaşadığımız bu olayın Santorini ve orada oluşan depremlerle hiçbir bağlantısı yok. Bu şubat ve mart aylarında zaman zaman gördüğümüz bir olay. Korkulacak bir şey yok. Bu hafta itibarıyla deniz normal seviyesine dönmeye başlayacak. Tsunami olabilmesi için 7 ve üzeri bir depremin olması gerekir. Zaten bu da Ege Bölgesi’ni etkileyecek seviyede olmaz. Olası bir tsunamiden sadece Girit Adası etkilenir. Nisan ve mayıs aylarında ise deniz seviyesinde yükselmeler gözlemlenir bu da normal bir doğa olayı olarak karşımıza çıkar” dedi.