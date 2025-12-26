Denizli Büyükşehir üreticilerin yanında

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmak ve hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerini desteklemek amacıyla, mazot ve gübre desteği, mera ıslahı çalışmaları, zeytin fidanı dağıtımı, arıcı ekipmanları desteği, mısır flake yem desteği, macar fiği tohumu ve bordo bulamacı gibi destekler sunmayı sürdürüyor.

Mısır flake yem desteğinin 2026 başvuruları da alınmaya başlandı. Destekleme miktarı, başvuru yapan yetiştiricinin Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) kaydındaki büyükbaş hayvan varlığına göre belirlenecek. Başvuruda en fazla 15 büyükbaş hayvan (buzağı dâhil) bulunma şartı aranıyor. Başvurular, 16 Ocak’a kadar yapılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şunları kaydetti: “Alın teriyle üretim yapan çiftçilerimizin ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yetiştiricilerimizin maliyet yükünü hafifletmek, emeğin karşılığını korumak bizim önceliğimizdir. Üretimin sürdürülebilirliği için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz.”