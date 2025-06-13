Denizli-Japonya Kültür Köprüsü kirazla kuruldu

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin turizm değerlerini uluslararası platformlarda tanıtma çabaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, şubat ayında düzenlenen 28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Denizli Büyükşehir Belediyesi standında Japon rehberlerle kurulan temaslar sonucunda anlamlı bir kültürel etkileşim gerçekleşti.

Fuarda, Japonya’nın simgesel değerlerinden olan sakura çiçeği ile Honaz kirazı arasında kurulan kültürel benzerlik vurgulanarak, Japon ziyaretçiler kiraz hasadı için Denizli’ye davet edildi. Bu davet üzerine İstanbul’da yaşayan Japon ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü okuldan 20 öğrenci, öğretmenleri ve beraberindeki görevlilerle birlikte toplam 26 kişilik bir grup Honaz ilçesine gelerek hem bölgeyi gezdi, hem de kiraz bahçelerinde hasat yaptı.