Denizli Merkezefendi’de öğrenim desteğine zam

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi’nin ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan 4 bin öğrenciye sağlayacağı öğrenim yardımı başvuruları başladı. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi eğitime desteklerini sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi’nce her sene düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında öğrenim gören öğrencilere sağlanan öğrenim yardımı başvuruları başladı.

Başvurular, 7 Eylül Pazar gününe kadar https://www.merkezefendi.bel.tr/ogrenimyardimi/ web sitesinden gerçekleştirilecek. Yüzde yüz oranında yapılan artış ile öğrencilerin her zaman yanında olan Merkezefendi Belediyesi, 2025- 2026 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 bin öğrenciye 8 ay boyunca öğrenim desteği imkânı sağlayacak. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilere 900 TL, Lisede eğitim gören öğrencilere ise 1200 TL öğrenim desteği sağlanacak. Eğitim gören en çok 4 bin öğrenciden en az 500 öğrencinin meslek lisesi öğrencisi olmasına özen gösterilecek.