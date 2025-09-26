Denizli Üreten Kadınlar Festivali düzenlenecek

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, girişimci ve üretken kadınları desteklemek amacıyla düzenlediği ‘Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali’ için hazırlıklarını sürdürüyor. 26-28 Aralık tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalin başvuru süreci 24-30 Kasım arasında başlayacak.

Kadınların el emeği, girişimcilik ve üretim alanındaki başarılarını görünür kılmak; ev ekonomilerine katkı sunmalarına destek olmak amacıyla düzenlenecek festival, üç gün boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Stant açmak isteyen kadın üreticiler, 24-30 Kasım arasında www.denizli.bel.tr adresinden online olarak başvuru yapabilecek. Başvuruların ardından 11 Aralık’ta 6 farklı kategoride kura çekimi gerçekleştirilecek. Festivalde stantlar, başvurusu kabul edilen kadın katılımcılara ücretsiz tahsis edilecek.

Katılımcıların kadın olması ve festival süresince üç gün boyunca standının başında bulunmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Üretimlerini ve el emeği ürünlerini sergilemek isteyen kadınlar, başvuru sırasında hangi alanda satış yapacaklarını belirtmek zorunda olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini ve girişimciliğini destekleyen bu festival ile hem yerel üretimi teşvik etmeyi, hem de kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.