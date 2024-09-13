Denizli’de 5 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlamasına sayılı günler kala kent genelindeki 5 bin öğrenciye eğitim hayatlarında ilk kez kullanacakları çanta ve kırtasiye seti hediye etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilen ilkokul birinci sınıflara yönelik çanta ve kırtasiye seti desteği tamamlandı. Aileleri ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ne gelen minikler rengârenk okul çantası ile kırtasiye setlerini teslim aldı.

Denizli genelinde 5 bin öğrencinin faydalandığı okul çantası ve kırtasiye seti büyük beğeni toplarken, çocukların heyecanları gözlerinden okundu. Minikler ve aileleri kendilerine sunulan destekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti. Kırtasiye yardımı kapsamında kriterleri karşılayan öğrencilere okul çantası, kalemlik, beslenme çantası, A4 resim defteri, renkli kuru boya, pastel boya, kurşun kalem, silgi, kalem tıraş, kırmızı kurşun kalem ve güzel yazı defteri verildi.