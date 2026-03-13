Denizli’de emekliye 5 bin lira destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi emekliler için başlattığı 5 bin liralık Ramazan desteğinde başvurular için son gün yaklaşıyor. Kent genelinde yoğun ilgi gören programa müracaatlar 19 Mart 2026 Perşembe günü, yani arife günü sona erecek.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun duyurduğu destek kapsamında, Denizli’de yaşayan ihtiyaç sahibi emeklilere Ramazan dolayısıyla tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programa başvurular belediyenin internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak alınıyor.

Başvuruların ardından yapılacak incelemeyi geçen hak sahiplerine ödemeler gerçekleştirilecek, kart teslimine ilişkin bilgilendirme ise SMS yoluyla yapılacak.

Başkan Çavuşoğlu, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekerek, verilen desteğin vatandaşların yükünü bir nebze de olsa hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

Başkan Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı büyütmeye devam edeceklerini vurguladı.