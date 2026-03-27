Denizli’de ev taşıyana 10 bin lira destek yardımı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl hayata geçirdiği “Taşınma Desteği”, artan kira ve nakliye giderleri karşısında dar gelirli ailelere nefes aldırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibi yurttaşlara 10 bin liraya kadar maddi destek sağlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan odaklı hizmet anlayışının yer aldığını vurguladı.

Geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşların yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, sosyal yardımların her geçen gün daha da genişletileceğini ifade etti.