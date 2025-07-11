Denizli’de özel öğrenciler için yılsonu etkinliği

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim yılının bitimi, “Yeni Görev: Duygular Yükleniyor” temalı yılsonu gösterisi ile kutlanacak. Özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünler de sergilenecek. Özel bireylerin eğitim gördüğü Engelsiz Yaşam Akademisi, 2024-2025 eğitim öğretim sezonuna, düzenlenecek olan yılsonu gösterisiyle veda edecek.

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan yılsonu etkinliği 10 Temmuz saat 14.00’de sergi açılışıyla başladı. Sergi iki gün boyunca ziyarete açık olacak. 11 Temmuz saat 19.00’da ise “Yeni Görev: Duygular Yükleniyor” temalı yılsonu gösterisi başlayacak. Düzenlenecek etkinlikte özel öğrencilerin bir yıl boyunca emek verip ürettikleri el işi ürünlerinin de satışı yapılacak. Elde edilecek olan gelir, özel bireylerin eğitimleri için kullanılacak.