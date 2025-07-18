Denizli’de sosyal destek seferberliği

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren ve toplumun farklı kesimlerine dokunan çok sayıda önemli karar alındı. Alınan kararlar kırsal üretimden çocuklara, gençlerden dar gelirli ailelere kadar geniş bir kesimi kapsayarak Denizli’de sosyal destek alanında adeta bir seferberlik başlatıldığını ortaya koydu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, alınan kararların sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu belirterek, “Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. Üreteni, okuyanı, ihtiyaç duyanı desteklemeye devam edeceğiz. Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek” ifadelerini kullandı.

Dar gelirli yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için başlatılan yeni destek programı kapsamında, üç ayda bir, 12 kilogramlık mutfak tüpü yardımı sağlanacak.

Geçen eğitim yılında ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle başlatılan beslenme desteği uygulaması, yeni dönemde kapsamını genişleterek 2. sınıf öğrencilerini de içine alacak şekilde devam edecek. Bu destek sayesinde, okula aç gitmek zorunda kalan çocukların sayısı azaltılırken, dengeli ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması da hedefleniyor. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde öğrenim gören, ihtiyaç sahibi lise öğrencileri için aylık 44 binişlik ücretsiz otobüs kartı desteği de sağlanacak.

İlkokul 1. sınıfa başlayacak çocuklara yönelik kırtasiye paketi desteği, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ailelerin okul alışverişi yükünü hafifletecek. Kalem, defter, silgi, boya kalemi gibi temel kırtasiye malzemelerini içeren bu paketler, öğrencilerin eğitim hayatına eşit koşullarda başlamasına katkı sağlayacak. Dijital eğitim fırsatlarına erişimde eşitliği sağlamak adına, ortaokul 5. sınıftan lise son sınıfa kadar eğitim gören 5 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye 1 yıllık online eğitim platformu üyeliği sağlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, il sınırları içerisinde yeni doğum yapan anne ile bebeklerinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan “doğum yardımı, bebek çantası, bebek maması, bebek bezi ve aile taksi” projelerinden oluşan 5’i 1 yerde destek veriyor. Özellikle bebek bekleyen dar gelirli ailelerin bir nebze de olsa masraflarını karşılayan desteklere müracaatlar www.denizli.bel.tr adresinden yapılabiliyor.