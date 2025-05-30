Denizli’de sporun geleceğine yatırım

BirGün EGE

Denizli'nin spor tarihinde önemli bir yere sahip olan 69 yıllık Merkez Kapalı Spor Salonu, kapsamlı bir dönüşüm için yıkılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yıllarca sporun kalbinin attığı bu tarihi yapının yerine, gençler ve spor tutkunları için modern bir spor kompleksi inşa edecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, spor kompleksinin yalnızca bir tesis değil, aynı zamanda gençlerin gelişimine katkı sağlayacak bir yaşam alanı olacağını vurguladı. Çavuşoğlu, “Denizli’deki birçok spor alanı ne yazık ki resmi müsabakalar için uygun değil. Yeni spor tesisimizi, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda inşa edeceğiz” dedi.

ULUSLARARASI SPOR KOMPLEKSİ GELİYOR

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi’nde bulunan ve yıllarca sporun kalbinin attığı bu tarihi yapıda sadece spor değil, kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir merkez ve gençlerin eğitimine destek sunacak bir etüt merkezi olacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şube Müdürü Esra Çanakkale Bakkaloğlu da projeye ilişkin “1956’da inşa edilen Merkez Kapalı Spor Salonu, fiziksel olarak artık risk altında ve güvenli bir ortama sahip değil. Mevcut yapının, 6306 sayılı kanun yönetmeliğinde yer alan riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar çerçevesinde riskli olduğu tespit edilmiştir. İhale usulüyle yapının yıkım sürecini başlattık. Burada yapılacak yeni yapı, kent dokusuna uygun, modern bir tasarım yaklaşımını benimseyen, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına imkân tanıyan spor salonu ve spor aktivitelerini destekleyen fonksiyonları içeren aynı zamanda kültürel etkinliklerin de düzenlenebileceği bir merkez haline gelecek. Unutulmasın ki kent hafızası sadece binaları değil, binaların taşıdığı anlamlarla yaşar. Bu anlamları yaşatmak bizim sorumluluğumuz” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu önemli projeyle hem gençlere yeni bir nefes olacak, hem de şehrin spor altyapısını geleceğe taşıyacak adımlardan birini daha atmış olacak.