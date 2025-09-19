Denizli’de üreticilere destek

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda hayvancılığın gelişimini desteklemek amacıyla Çivril ilçesinde başlatılan ve diğer ilçelerde de devam edecek olan büyükbaş hayvan üreticilerine veterinerlik danışmanlık hizmetini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman veteriner hekimler, üreticileri düzenli olarak ziyaret ederek hayvanların sağlık kontrollerini yapıyor, hastalıkların önlenmesi için aşılama ve koruyucu tedbirler konusunda rehberlik ediyor.

Program kapsamında yetiştiricilere doğru bakım, beslenme ve hijyen uygulamaları konusunda eğitimler veriliyor. Bu sayede hayvanların refahı ve elde edilen ürünlerin kalitesi artırılıyor. Kompoze gübre desteği için başvurular 31 Ekim’e kadar https://www.denizli.bel. tr/ adresinden veya DESKİ ilçe hizmet birimlerinden online olarak alınacak.

Proje kapsamında, 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip ve Denizli il sınırlarında kayıtlı arazisi bulunan üreticiler destekten yararlanabilecek. Başvuru sahiplerinin ÇKS belgesinde en fazla 40 bin metrekare arazi kaydı bulunması şartı aranıyor. Destekten aynı hanede yalnızca bir kişi faydalanabilecek.

Gübre desteği, üreticinin ÇKS kaydındaki toplam üretim alanına göre belirlendiği belirtilirken başvuruların geçerli olması için ikametgâh ve ÇKS kayıtlı arazilerin Denizli sınırlarında olması gerekiyor. Bilgilerin eksik/yanlış verilmesi durumunda başvurular iptal edilecek. Başvurusu uygun bulunan üreticilere bilgilendirme mesajı gönderilecek. Teslim yeri ve zamanı mesajla bildirilecek olan gübreler, belirlenen tarihlerde teslim alınmadığı takdirde hak sahipliği sona erecek.