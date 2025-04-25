Denizli’de yağışlar azaldı kuraklık alarmı verildi

BirGün EGE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık analizlerine dayandırılan açıklamada, “Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Denizli ilimizdeki su rezervlerinde ciddi azalma tespit edildi. 2023 ile kıyaslandığında, Akbaş Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 49’dan yüzde 27 seviyesine geriledi. Bu durum, kentimizdeki içme suyu kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor” denildi.

DESKİ ayrıca mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında su arzında yaşanabilecek olası sorunlara karşı, yeni bahçe aboneliği verilmeyeceğini, denetimleri artıracağını, belirtilen aylarda, mesken, ticari ve diğer abonelik türlerinde bahçe sulaması, yeşil alan sulaması ve havuz dolumu gibi kullanımlar tespit edildiğinde, ilgili abonelere kaçak su kullanımı kapsamında işlem yapılacağını ve su kullanımı kısıtlanacağını açıkladı. Ayrıca mevcut bahçe aboneliklerine sınırlandırma ve tanker aboneliklerinin de gözden geçirileceği belirtildi.