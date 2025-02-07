Denizli’nin ilk halk ekmek fabrikası açıldı

BirGün EGE

Halk Süt, Halk Ekmek ve Halk Et’i aynı anda sunan ilk ve tek ilçe belediyesi olan Merkezefendi Belediyesi, Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikası’nı faaliyete geçiriyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Denizli’nin ilk Halk Ekmek Fabrikasını da hizmete açıyoruz. 3 bin 600 metre kare kapalı alan içerisinde sofralık ekmek ve roll ekmek üretim alanı, glütensiz ürünler üretim alanı, yaş pasta ve kuru pasta üretim alanı, simit poğaça üretim alanı, Halk Et parçalama alanı ve endüstriyel mutfağı ile Ege’nin en büyük entegre üretim tesisi olma özelliğine sahip Halk Ekmek Fabrikamız sizleri kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı gıda ürünleriyle buluşturacak” dedi.