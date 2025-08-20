Deprem, dayanışma ve kimlik

Deprem ve kimlik ilişkisi, geçtiğimiz yıllarda tanıklık ettiğimiz gibi, ırkçı bir dil ve söylem nedeniyle genellikle olumsuz algılara konu olmuştur. Çağrıştırdığı bu imgeler bir tür ‘kimlikfobi’ ile birleşince vicdani-ahlaki sınırları da zorlamıştır. O kadar ki depremde hayatını kaybedenlerin ‘kimlikleri’, bazı toplumsal kesimlerde belli belirsiz bir sevinç haline bile yol açmıştır. Bu siyasal manzara ne yazık ki ‘kimlik siyaseti yapmamayı’ tavsiye eden ve hatta mecburi hale getirenlerin, gerçekte çok katı şekilde yaptıkları kimlik siyasetinin bıraktığı bir olumsuz mirastır.

Esasen kimlik, daha çok modernleşme sürecinde bir tür kaçınılamaz bir politik imge olarak inşa edilmiştir. Benedict Anderson’un ifadesiyle ‘herkesin bir ağzı ve iki kulağı olduğu gibi, neredeyse bir de ulusu olması gerektiği’ fikri ‘kollektif düşünce’ haline getirilmiştir. Bu tuhaf durum, hem devletler tarafından belli kimliklerin bir araya toplanması ya da tasfiye edilmesini mümkün kılacak araçların inşa edilmesini, hem de ilgili kimliklerden insanların bir araya gelmelerini, dayanışma içinde olmalarını teşvik etmiştir. Bu da kimliksel çatışmalara yol açtığı gibi, kimlik içi tutunmalara da zemin teşkil etmiştir.

Bu demektir ki ‘kimlik’ her zaman ve koşulda olumsuz imgelerle birlikte anılamaz. Böyle olduğu gibi bambaşka işlevleri de vardır ki kimlik içi tutunma stratejileri pek çok kritik durumda ama özellikle felaket durumlarında olumlu bir işlev görebilir ve görmüştür. Başka bir deyişle bu durum, kendi sesinden çığlıklara daha fazla duyarlı olmayı da teşvik ve inşa etmiştir. Nitekim şiddeti büyük-küçük hemen her depremde bunun yansımalarını görmek mümkündür. O kadar ki kendi sesinden yardım çığlıkları çoğu kez sınırların ötesinde de karşılık bulmuştur.

∗∗∗

Kızılay’ın son derece detaylı raporunun verilerini paylaştığım 1939 büyük Erzincan depreminin ilgi çekici deneyimlerinden birisi de tam olarak bu ‘kimlik tutunmaları’na işaret etmektedir. Sınırların ötesinde, Balkanlardaki Müslüman topluluklar, Erzincan depreminde kendi sesinden çığlıklara, olanakları ölçüsünde yanıt vermişlerdi. Kendisi de Balkan göçmeni bir ailenin mensubu olan Cengizhan Işılay’ın arşivindeki belgelere göre, 1940’da henüz Sırp Krallığı tarafından yönetilen Makedonya’nın Müslüman köylerinde, Erzincan’da felaketten çıkabilenler için, mütevazı bir maddi dayanışma girişimi başlamıştı. Depremi izleyen aylar içinde Müslümanların yaşadığı köylerde toplanan yardım, Erzincan’a iletilmek üzere Üsküp Konsolosluğuna teslim edilmişti.

31 Aralık 1940 tarihli özenle-ayrıntılı hazırlanmış belgelerin birinde "Reisicumhurumuza Manastır Kanatlar Cemaati Müslüman halkının Türkiye Cumhuriyeti topraklarında vukubulan zelzele felaketzedelerine verdikleri iane miktarı 1850 dinar olduğu tasdik edilir” diye yazılmıştı. Belgede köylülerin isimleri, yardım miktarları ve komisyon üyelerinin imzaları da yer almıştı. Bu belgelerde ayrıca Trnovca ve Dervenik köyleri, Manastır (Bitola) Nuhadel, Murgaz, Obednik, Suhodol cemaatleri ve Lera ve Kazan köylerinde toplanan yardım paraları da ayrıntılı olarak yer almıştı.

∗∗∗

Bu dönem, politik doğasına uygun olarak tam manasıyla bir kimlikler çağıydı. Hemen her yerde kimlikler kuruluyor ya da kimliklere kıyılıyordu. Nitekim Erzincan’ın çığlıklarına destek olmaya çalışan Makedonya’lı Müslümanlar, aynı günlerde Alman Nazi askerlerinin Yahudileri ve Çingeneleri kitlesel olarak ölüme götürdüklerine de çok kez tanıklık etmişlerdi.

Devletler bütün bu sürecin ve kimlik olgusunun kurucu aktörleriydi. Bu yüzden kıyım deneyimlerinde olduğu gibi kimlik içi tutunmalarda da tüm pratiklerin kayıtları özenle tutulmuş ve farklı kurumlarda arşivlenmişti. Bu durum doğal felaketlere maruz kalan kesimlere yapılan yardımlar için de geçerliydi. Büyük-küçük her bağış titiz biçimde kaydedilmiş ve ilgili tüm kurumlarda belgeleri saklanmıştı. O siyasal iklim ve düzenli kayıt tutma geleneği içinde “Deprem paraları nerede” gibi bir sorunun cevapsız kalması düşünülemezdi. Şimdi ise cevabını bulmak şöyle dursun, bu soruyu sormak bile büyük bir mesele oldu.