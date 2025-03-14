Deprem farkındalık etkinliği
BirGün EGE
Selçuk Efes Kent Konseyi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Efes Selçuk Deprem Farkındalık Etkinlikleri’nde afet riskleri, korunma yolları ve yapılması gerekenler konuşuldu.
Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen etkinlik 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi ile başladı. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Efes Selçuk Temsilcisi İnşaat Mühendisi İsmail Payamcı, etkinlikte depreme karşı inşaat mühendisliği çalışmalarının önemini belirtti.