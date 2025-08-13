Depremi beklerken, unutmak..

Her yıl Ağustos ayında bu zamanlar, ilgili resmi kurumlarda 1999 Marmara depremiyle ilgili bir hareketlilik başlar. Geleneksel olduğu üzere yetkililer hüzün yüklü konuşmalar yapar, vatandaşlar dikkatli olmaya davet edilir, ölenler anılır ve sonra yine rutine dönülür. Oysa gerçek şu ki bu ülkenin deprem hafızası büyük ölçüde silinmiştir. Bu nedenle depremin merkezi olmuş şehirlerde bile, yeni kuşaklar genellikle bu hafızadan habersizdir. Hatta ilgili kamu görevlilerinin bellekleri de, bu genel durumdan çok farklı değildir.

Türkiye coğrafyasının yaşadığı en büyük felaketlerden biri, hiç kuşkusuz 1939 Erzincan depremiydi. 27 Aralık 1939’da meydana gelen bu depremin, toplumsal hafızadaki yeri de aynı kolektif ilgisizliğin konusu olarak kaldı. Oysa o deprem, Kızılay’ın 4 Haziran 1940 tarihli raporuna göre, bu ülkenin karşı karşıya kaldığı en büyük yıkımdı. Adı ‘Erzincan depremi’ diye geçse de Sivas, Tokat, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Amasya, Niğde, Samsun, Trabzon, Yozgat, Tunceli, Malatya ve Kayseri olmak üzere 14 vilayeti etkilemişti. Bu geniş alanda 32 bin 860 kişi hayatını kaybetmiş, 9 bin 361 kişi yaralanmış, 44 bin 792 ev yıkılmış, 32 bin 443 ev hasar görmüştü.

Binlerce hayvan da bu felakette son nefeslerini vermişti.

Depremde hayatını kaybedenlerin büyük bölümü Erzincan’daydı ve il ölçeğinde 15 bin 470 kişi depremden çıkamamıştı. Sadece Refahiye Ekecek köyünde 313 kişi depremde can vermişti. Ama aynı depremde Sivas’ta 7 bin 583, Tokat’ta 6 bin 826, Giresun’da 1.419, Amasya’da 660, Ordu’da 463, Gümüşhane’de 233, Kayseri’nin Develi ilçesinde 109 kişi hayatını kaybetmişti. Yani her bir şehir kendi başına bir büyük depremi ve aynı büyük felaketi yaşamıştı.

Devletin o koşullarda telaş içinde ve zar zor yapabildiği işlerin kapasitesi ve türü de felaketin ağır yüküne işaret ediyordu. Büyük yıkımdan hemen sonra Erzincan’da 300, Suşehri’de 100, Koyulhisar’da 50, Erbaa’da 30, Zara’da 25, Ezbider Nahiyesinde 25, Suşehri Ağvanis Nahiyesinde 25 yataklı ilk yardım hastaneleri kurulmuştu. Depremin yol açtığı yıkım o kadar büyüktü ki, Erzincan’da sığınılabilecek herhangi bir yer bile kalmamıştı.

Şimdi olduğu gibi depremden zarar görenlere yardım etmek üzere başlatılan ‘vatandaş yardım kampanyaları’ o zamanlar da yoğun ilgiliye konu olmuştu. Resmi raporlara göre daha 1940 yılında, değişik şehirlerdeki vatandaşlardan 3 milyon 842 bin 552 lira bağış gelmişti. Benzer biçimde dış ülkelerden de parasal destekler gönderilmişti ki, kayıtlara göre bunun miktarı 1 milyon 289 bin 829 lira idi. Başka sivil dayanışma biçimleri de vardı. Mesela Tokat’ın Erbaa ilçesinde depremden hasar gören 53 köyde, hasar görmeyen köylerin halkından istifade edilerek 200 kişilik “Amele Ekipleri” kurulmuştu. Bu ekipler iskan, iaşe, enkaz kaldırma işlerini yapmışlardı.

Türkiye’nin 1930’lu yıllarda “kimlik politikaları” nedeniyle inşa ettiği ve yaygın biçimde başvurduğu araçlardan biri olan “İskan”, depremde de kullanılmıştı ve bu kez insani amaçlara matuftu. Depremden zarar görenlerin bir kısmı Kayseri, Ankara, İstanbul, Manisa, Bursa, Balıkesir, Isparta, Hatay, Mersin, Seyhan, Maraş, Gaziantep ve Malatya’da iskan edilmişlerdi. Sadece Hatay’a gönderilenlerin sayısı 2 bin 204 kişiydi. İskan için kullanılan başlıca taşıma aracı yine kara trenlerdi. Diğer iskan deneyimlerinde olduğu gibi deprem iskanı için de, yine Sivas, Malatya, Kangal ve Divriği tren istasyonları kullanılmış ve düzenli iskan kayıtları tutulmuştu.

Bütün bu şehirler 1939 Erzincan depreminden sadece yıkıcı etkileri nedeniyle değil, iskanın yüklerinden de etkilenmişlerdi. Bugün bu şehirlerin tamamında depremle ilgili kocaman kurumlar ve binlerce maaşlı çalışanları var. Hem onlar hem de şehirlerin yöneticileri yılda bir kez ‘Allah bir daha göstermesin’ temennileriyle biten konuşmalar yapar ve hep birlikte dua ederler. Ne var ki çoktan birer beton yığınına dönüşen bu şehirler, geçmiş depremleri unutarak, sessizce gelmekte olan yeni büyük felaketi bekliyor gibidirler. O kadar ki Erzincan’da bile deprem hafızasına dair bir iz-işaret bile yoktur. Sanki bu şehir, o felaketi hiç yaşamamış gibi. Tıpkı 1999 Marmara depreminden en fazla etkilenen ve ne yazık ki yeniden birer beton yığınına dönüşüp, aynı akıbeti bekleyen İzmit, Adapazarı, Yalova gibi..