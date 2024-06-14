Depremzedelerin ürünleri Datça’da

Depremzedelerin ürettiği ürünler Datça’da semt pazarında satılıyor. Hatay Dayanışma Kooperatifi’nin gönderdiği ürünleri Datçalılarla buluşturan Mehmet Erdal, “Dayanışma sürdürülebilir olmalıdır” dedi.

Halil ERTUNÇ

Hatay Dayanışma Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından gönderilen ve depremzede çiftçiler tarafından üretilen ürünler Muğla’nın Datça ilçesinde kurulan semt pazarında ‘Hatay üreticisiyle hayat bulacak’ sloganıyla yurttaşlarla buluşturuluyor.

Kooperatif adına pazaryerinde ürünlerin satışını gerçekleştiren Mehmet Erdal, Maraş merkezli depremlerden sonra Hatay’a gidip orayı gördüklerini ve geri döndükten sonra “Dayanışma sürdürülebilir olmalıdır” diyerek ürünleri Datça’da tüketicilere ulaştırdıklarını söyledi.

İlk adım olarak Datça Belediyesi’nden İskele Mahallesi Halk Pazarında bir yer istediklerini belirten Erdal, “Bu yerde Hatay’da Dayanışma Gönüllüleri'nin kurdukları kooperatifin ürünlerini satacağımızı, satılacak ürünlerin tamamen Hatay'ın yöresel ürünleri olacağını ve bizim buradaki rolümüzün ‘dayanışma’ ile sınırlı kalacağını söyledik. Başkan ‘Tamam’ dedi. Yer tahsisi yapıldı. Yerel seçim sürecine girilmişti. Hem o süreçteki seçim çalışmaları hem de seçim sonrası bu konunun yeni başkan ile yeniden görüşülmesinin daha şık olacağı düşüncesiyle stant açmayı erteledik. Seçim bittikten sonra konuyu bir biçimde yeni belediye başkanı seçilen Aytaç Kurt’a ilettik. Başkan stant açmamıza izin verdi. Datça İskele Mahallesi Halk Pazarında yeni bir yerde geçen hafta itibarıyla ilk standımızı açtık ve ürünleri Datçalı tüketiciler ile buluşturduk. Haftada bir gün, aynı yerde, aynı saatler arasında bu buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Erdal, “Belediye başkanımızın iznini, belediye personelinin desteğini ve standa gelip Dayanışma Kooperatifi'nin ürünlerini satın alan Datçalıların ilgisini sadece sağlıklı koşullarda üretilmiş yöresel ürünlere olan ilgi olarak değil dayanışma ve dayanışmaya destek olarak görüyoruz; bunu çok önemli buluyoruz. Örnek olmasının ve yaygınlaşmasının iyi olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Hatay Dayanışma Kooperatifi'nden Serbay Mansuroğlu, “Gıdayı bir insan hakkı olarak görüyoruz. Yeterli ve sağlıklı beslenmenin ön koşulu gıdayı alınır satılır meta olmanın ötesinde her canlının temel bir hakkı gördüğünüzde sömürü çarkının dışında durursunuz. Biz sadece Muğla Datça'da değil ülkenin her yerinde tüketicinin marketlerde tüccarlar, şirketler tarafından ambalajlanmış 'ürün' aldığı bir gıda sistemine alternatif olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Mansuroğlu, şunları dile getirdi: “Doğayı ve insanı zehirleyen, iklim krizini derinleştiren şirketleşmiş, kimyasal zehirli girdiler ve petrol odaklı üretim yapan gıda sistemine karşı üreticinin agroekolojik yöntemlerle, gün ışığını kullanarak doğal tarım yapmasını önemsiyoruz. Küçük ölçekli üretici ve çiftçiler girdisiz, aracısız şekilde tüketiciye ulaştığında hem sömürü sisteminin dışına çıkıyor hem de ürettiği gıdanın üzerinde söz sahibi olabiliyor. Hatay Dayanışma Kooperatifi, bu amaçla gücü ölçüsünde ağlar kurmaya çalışacak. Hatay'ın da yeniden inşa sürecinde tarımda yeniden üretenin, çiftçinin, emeğiyle geçinenlerin gıda egemenliği sistemini kuracak.”