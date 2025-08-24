Derdimiz deryadan büyük

Medyada mutlak egemenlik nasıl bir şeydir, artık biliyoruz. Gazeteleri ortak bir havuzda, hem maddi hem “haber-yorum” açısından tekleştirirsiniz; TV kanallarını astığı astık kestiği kestik bir kurulun, insafına bırakırsınız. Bu insafın, iktidarın insafı ile belirlendiğini söylemeye gerek var mı; kolu uzun olacak, hızla yasalaştırılmış yasalarla sosyal medya âlemine de uzanacaktır, onların bir eksiği mi var, ayrıca istihdam edilmiş binlerce eleman ne güne duruyor. Böylece seçilmişlerin seçilmemiş gibi korunaklı mekânlarda “korunması”, muhafaza edilmesi de anlaşılabilir ve de alışılabilir bir durum olacak, orada hasta olanlara bile ne kadar iyi bakıldığı anlatılacak, raporlanacak, mitingdir eylemdir, kimi çağı geçmiş alışkanlıkların yorucu bir iş haline gelmesi sabırla beklenebilecektir.

Artık işte bir iki küçük tirajlı, başı yargıyla, pek keyifli “keyfî iddianamelerle” dertte gazeteler, kimi cüreti boyundan büyük gazeteciler, ışığı her an söndürülebilecek bir iki TV kanalından başka nefes alma olanağı kalmamıştır, kalmayacaktır. Türkiye’de, bir manifestoyu, bir nutku çağrıştırsın diye söylüyorum “ahval ve şerait” böyledir. Ne olduydu da bir patronun, malını mülkünü bir başka patrona satmasını mesele yapmıştık bir zamanlar? Mesele o değildi ki, mesele seçilmişlerin sanki seçilmemiş gibi korunaklı mekânlarda muhafaza altına alınması, seçimli seçimsiz bir yeni döneme ayak uydurmanın derslerinin hakkıyla verilmesiydi. İtirazlar, ufak tefek isyanlar, dersten kaytarmalar olur, hep oldu, oldu da ne oldu? Kıyamet mi koptu?

Aslında evet, koptu. İnsanların haber alma hakkı, patronlara bağlı kaldıkça da sık sık kopacaktır. Tam da bu nedenle medya mülkünün sahipleri, daha çok itibar ve faizli faizsiz, uzak yakın mekânlarda, bankalarda, likit nakit biriktirmek için politikacıların yanında, yöresinde, uçağında, sofrasında bulunmak zorunda hissederler kendilerini. Mülk sahibi ile politika arasındaki ilişki, kimi zaman “kim kimin hizmetinde” sorusuna yanıltıcı yanıtlar verilmesine yol açar, açmasın. Politikanın üstünlüğü, görünür başatlığı, kimseyi yanıltmasın; her anlamda mülkün yani üretim araçlarının sahibi sınıflara tabiiyeti esasına dayanır.

İşte iktidar, fanilerden oluşan sınırlı “mutlak” egemenliğini ilan ettiği gün, medyanın yani halkın haber alma hakkının başıboşluğuna dayanamaz, telaşlanır. Her türlü önleme karşın tehlikeli olmaya başlamış bir seçim maratonu da ufuktaysa, hele bir de iktidarı yitirme ihtimali varsa, ne yapsın? Zaten susturmak da antikçağlardan bu yana iktidarların kendilerini alamadıkları bir ego, bir haz, bir “hak” olagelmedi mi? Boş mu versin, aldırmasın, tevekkül içinde muhtemel mağlubiyeti mi beklesin? Yanlış mı biliyoruz; tevekkül siyasetçiye değil halka ait bir fazilet değil miydi?

Halkı ikna etmenin en temel yolu o çağlardan bu yana değişmedi. O zamanları anlatan kitaplara, örneğin Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi adlı olağanüstü esere (G.E.M. de Ste. Croix, Yordam Kitap) bir göz atın. Özellikle konumuzu yakından ilgilendiren “sınıf mücadelesinin ideolojik düzlemini” ele alan satırlara bir bakın; o zamanlardan bu zamanlara aynı kalarak kendini geliştirmiş ne hikmetler var göreceksiniz. Diyor ki bir eski köle, kitabın 517. sayfasında “kölenizi... aç ve korkmuş halde tutun. O zaman efendisinin zincirini ... takip edecektir; fakat onu iyi besler ve giydirir, makul ölçülerde çalıştırır, fiziksel konforla çevrelerseniz, özgürlük rüyaları içeri sızar. Ona kötü bir efendi verdiğinizde iyi bir efendi ister; ona iyi bir efendi verirseniz kendisi efendi olmak ister.”

Bu antikçağ meseline “ne alaka?” dediyseniz, köle yerine kendimizi koymayı ve reddetmeyi teklif ediyorum. O zamanlar küçük sitelerde köleler, yurttaşlar ve efendiler bir arada, yaşıyor ve “yaşıyor”lardı. Kimlerin yaşamını tırnak içine aldığımı da ansızın geliveren yüklü zamları, doların kıtalar arası bir füzeye özendiğini duyduğunuz için merak etmiyorsunuzdur diye düşünüyor, ben de merak etmiyorum. Ama merak ediyorum ki, çağdaş kölelik itiraz edilmediği zaman çağımızın janjanlı piyasasında çok daha fazla yanıltıcı olabiliyor. Kılık kıyafet tamam olabilir, kravatın asorti, ayakkabının hep boyalı olması yanıltmasın, eve gidip soyunduğumuzda, buzdolabına baktığımızda gerçek yüzümüze çarpıveriyor. İşte o zaman gelirin azlığının, dağılımın adaletsizliğinin nedenini merak etme zamanı da geliyor. Korkalım mı peki? Bak ne diyor son günlerde kimi saklı gizli işlerin açığa çıkmasına canı fena sıkılan medyatik patron; “korkması gerekenler korksun siz korkmayın, görev bölümü dahilinde işinize devam edin.”

Korkmayın artık, yakında hiçbir şey duymayacak, yalnızca efendilerin işine gelen “haberleri” işitecek, o eski kitapta yazdığı gibi, sınıf mücadelesinin daha özgün biçimleriyle mutlu olacaksınız. “Bu sofistike süreç, hâkim sınıflar(ın), kişileri mazlum konumlarını itiraz etmeden kabul etmeye, hatta mümkünse bundan keyif almaya ikna etme çabalarından oluşur.” Olmuyor mu artık böyle, itirazlar ayyuka mı çıktı, kölelerde bir kıpırtı mı var, yok artık daha neler. “Bunlar bizi yıldıramaz, yolumuzdan çeviremez, bizde daha A’dan Z’ye ne planlar var, tükenir mi?” diyorlarmış, desinler, boşa kürek çekmeye devam etsinler.

Çok uzattık, ne olmuştu bir zamanlar; hatırlıyor musunuz? Bir medya ve başka şeyler patronu, iktidar baskısından bunalmış, pek çok demokrata, keramet sahibi liberal ve dahi “solcuya” olanak sağlamış olsa bile nihayet pes etmiş, tüm medyasını yine telefonlarda ağlayan başka patronlara satmamış mıydı? O zamanlar geçti, şimdi aldatıcı bir üstünlüğün, yanıltıcı bir böbürlenmenin zamanı geldi. Böyle panik atak günlerinde o medyada bir karışıklık, bir haddini bilmezlik, yandaşına küfür, hakaret normaldir, normal sayılmalıdır. Sokakta, meydanda, pazarda itiraz ağır bastığı zaman, “seçilmişleri serbest bırakın” diyenlerin sesi çokça çıkmaya başladığında işler değişir. Kim neyi alıyor, kim rüşvet derdinde, kim kimi ihbar ediyor, kim borsa kuruyor, kim kimi nasıl kurtarıyor, işbirliği neden bozuluyor, “görevlerimizi ne güzel bölüşmüştük, bu ne şimdi” perişanlığı, derdi, feveranı ağır basmaya başlar. Korku ve korkunun kokusu gizlenemez hale gelir.

Amaan, bize ne bundan diyemeyiz. Çünkü ne oluyorsa ne olacaksa hepsi bizedir, bizimle ilgilidir. Kelebeğin çırptığı kanadın rüzgârı yüzümüzü serinletmeye başladığında, korkanların değil korkmayanların zamanı gelmiş demektir. İşte o nedenle bizim derdimiz deryadan büyüktür. İşimize bakalım biz, patronsuz medya olur mu olmaz mı, olursa, varsa, hâlâ dayanıyorsa, daha nasıl dayanırdan, nasıl korunur, kollanır, nasıl büyütülür, azın etkisi nasıl çok yapılır ona dönelim, ona kafa yoralım…