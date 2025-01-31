Ders saatlerine ‘cuma’ ayarı

İlayda SORKU

Laik eğitimi bitirmeyi hedef edinen AKP iktidarı döneminde, dini referanslarla yapılan düzenlemeler olağanlaştırıldı. Özellikle eğitim kurumlarında, bilimsel ve tarafsız olması gereken düzenlemeler, dini hassasiyetlere göre şekillenmeye devam ediyor. Son olarak Ege Üniversitesi, 17 Ocak’ta fakültelere gönderdiği yazıda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın talimatını ileterek, cuma namazı saatlerine denk gelen ders, sınav ve uygulama saatlerinin düzenlenmesini istedi.

Ders programları ve mesai saatlerinin, eğitim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde dini gerekçelerle yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı: "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Üniversitemize iletilen ilgide kayıtlı yazı ile yükseköğretim kurumlarında mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin cuma namazı saati ile çakışması halinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bir aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbirler alınarak isteyen akademik ve idari personel ile öğrencilere gerekli kolaylığın sağlanması; mesai saatleri ve ders çizelgeleri, uygulama ve sınav saatlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi gerektiği Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’nün ilgi yazısı ile fakültemize bildirilmiş olup ilgi yazı ekte gönderilmiştir.”

DOĞRU BULMUYORUZ

Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, uygulamaya dair görüşlerini şöyle ifade etti: “Eğitime ilişkin her türlü düzenleme pedagojik sebeplerle olabilir, olmalı. Eğer dinsel sebeplerle düzenlemeler yapılıyorsa başka inançları olan kişiler için de geçerli olmalı.”

Laik, modern, bilimsel eğitim ilkesini benimsediklerini dile getiren Körükmez, “Pedagojik sebeplerden gayri sebeplerle ders ve sınav saatlerinin ayarlanması ve benzeri düzenlemeleri doğru bulmuyoruz. Dinsel inançlar için düzenleme yapılacaksa, bütün inançlar göz önüne alınmalı” diye konuştu.

2018’DE DE GÜNDEMDEYDİ

YÖK, benzer bir genelgeyi 2018 yılında da üniversitelere gönderdi. YÖK’ten üniversitelere gönderilen genelgede sınav ve ders saatlerinin cuma namazına denk getirilmemesi istendi. Dönemin YÖK Başkanvekili Rahmi Er imzasıyla üniversite rektörlüklerine iletilen resmi yazıda, mesai, ders, sınav ve uygulama saatlerinin cuma namazı saatine göre düzenlenmesi talimatı verildi ve yazıya, konuya ilişkin 8 Ocak 2016’da dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan genelge de eklendi.