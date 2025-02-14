Ders zili çalmamak üzere susuyor

Berkay SAĞOL

Aydın Söke’de bulunan Burunköy Mahallesi’nde yer alan Burunköy İlkokulu'nda bütün faaliyetler durduruldu ve okul kapatıldı. 1980’li yıllarda yaklaşık 200 öğrenciye eğitim veren okul yıllar içinde köylerden kentlere göç olması nedeniyle her geçen yıl daha az öğrenciye eğitim vermeye başladı.

Söke merkeze 11 kilometre uzaklıkta olan Burunköy İlkokulu’nda öğrenci sayısının azalmaya başlamasıyla birlikte her geçen yıl kapanma ihtimali artmaya başladı. İlk etapta okulun ilkokul kısmı faaliyetlerini durdururken, sömestr tatilinde de anaokulu eğitim faaliyetlerini durdurdu ve okulda ders zili sustu.

Sadece ilkokul ve ana sınıflarının değil Söke Halk Eğitim Merkezi tarafından da biçki, dikiş gibi eğitimlerin verildiği ilkokulda, okulun kapatılmasıyla birlikte Halk Eğitim Merkezi'nin eğitim alanı da değişti. Artık Halk Eğitim Merkezi öğrencileri Burunköy Muhtarlık binasının üst katında eğitim görecek.

Eğitim Sen Söke Baştemsilcisi Murat Karayeğit, “Okulun ilkokul kısmı zaten kapalıydı şimdi anaokulu kısmı da kapandı. Okulda kayıtlı öğrenci sayısı 11 iken, devam eden öğrenci sayısı 2’ye kadar düşmüş. Okulun tabi fiziki imkânlarında ve çatısında da çeşitli sorunlar var. Tamirat için bütçe bulunamamış. Ancak tamamen kapatmak yerine kayıtlı olup gelmeyen öğrencilerin neden gelmediği araştırılabilir ve eğitime devam etme koşulları yaratılabilirdi. Kapatılmadan sonra birkaç öğrenci 6 kilometre uzaklıktaki Bağarası Mahallesi’ndeki okula gidiyor ama okulu tamamen bırakan öğrenciler var. Giden öğrencileri de köylüler kendi imkânlarıyla götürüyor. Burada okul öncesi eğitim gözden çıkarılıyor ve çocukların mağduriyeti var” dedi.

ÇOCUKLAR MAĞDUR

Köylerinde okul olmayan ve ilçe merkezindeki okullarda okuyan binlerce öğrenci mağdur ediliyor. Pek çok bölgede, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından taşımalı eğitim iptal edildi. Söke’de de geçen eylül ayında öğrencilerin elinden servisle taşınma hakları alındı. Aylık servis ücretleri bin 200 lira ile 4 bin lira arasında değişirken, Tuzburgazı, Serçin ve civarlarındaki mahallelerden bir ortaokul öğrencisinin günlük gidiş dönüş ücreti 80 lirayı buluyor. Öte yandan taşımalı eğitimin iptal edildiği bölgelerde çocukların ücretsiz yemek hakları da ellerinden alındı. Bölgedeki veliler karara tepkili, öğrenciler ise mağdur.